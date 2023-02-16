В приложении «Госуслуг» можно сгенерировать QR-код для подтверждения возраста

В «Госуслугах» появился новый сервис «Подтверждение фото», который позволяет создать фото загранпаспорта и использовать его для подтверждения личности и возраста.

Чтобы воспользоваться им, нужно зайти в раздел «Настройки» и выбрать «Документы». Далее необходимо добавить фото загранпаспорта и ввести соответствующие данные. После этого нужно приложить смартфон к пластиковой странице паспорта и согласиться на получение QR-кода. Видеоинструкцию от «Госуслуг» можно просмотреть в нашем Телеграм-канале.

Обещают, что до конца 2023 года будет возможность воспользоваться аналогичным сервисом для обычных паспортов.