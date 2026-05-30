На «Госуслугах» появился новый способ пожаловаться на Ozon и Wildberries. Сервис рассчитан на споры о возврате товаров и денег до обращения в суд.
Редакция The GEEK сегодня в 11:08
«Госуслуги» запустили книгу жалоб на Ozon и Wildberries

На портале «Госуслуги» появилась электронная книга жалоб на маркетплейсы. Через неё покупатели смогут направлять обращения по спорным ситуациям с Ozon и Wildberries.

Механизм рассчитан на досудебное урегулирование типовых проблем. Например, если покупателю отказывают в возврате товара, не возвращают деньги после отмены заказа или затягивают возврат средств.

После подачи обращения ответ должен поступить в личный кабинет пользователя на «Госуслугах». На рассмотрение жалобы отводится до семи календарных дней.  

Пока сервис работает как экспериментальный инструмент для защиты прав потребителей. В Роспотребнадзоре отмечали, что через форму можно будет сообщать о проблемах с товарами, купленными на Ozon и Wildberries.  

Для покупателей это может стать промежуточным способом решения конфликта: не переписка с поддержкой маркетплейса, но ещё и не суд.

