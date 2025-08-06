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«Госуслуги» покажут все компании, у которых есть доступ к вашим персональным данным

Даже если вы подписывали согласие на бумаге.
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Вадим Майков сегодня в 09:48

Россияне вскоре смогут в одном месте увидеть, кто и зачем использует их персональные данные. Новая версия антимошеннических поправок предлагает отразить в «Госуслугах» все выданные согласия, включая те, что были оформлены в бумажном виде или вне цифровой среды.

На портале появится раздел, где будут указаны все компании и организации, имеющие доступ к данным, с возможностью отозвать согласие в пару кликов. При этом давать и отзывать разрешения можно будет как через «Госуслуги», так и напрямую — бизнесу не придётся полностью переходить на новую систему.

В Минцифры уверены, что инициатива сделает обращение с персональными данными более прозрачным. Пользователь сможет узнать, какие именно сведения используются, кто их обрабатывает и с какой целью. При этом государство само определит, какую информацию компании должны будут передавать в «Госуслуги».

Однако эксперты предупреждают: если каждая компания будет отправлять туда все случаи обработки данных, нагрузка на систему может оказаться запредельной. Сейчас в России более 2,3 миллиона операторов персональных данных.

Также бизнес обеспокоен возможными затратами на интеграцию с «Госуслугами», особенно малые и средние компании. Ассоциация больших данных предлагает ограничить передачу только некоторыми ключевыми согласиями, а не всей информацией об обработке.

Законопроект ещё на стадии доработки и может измениться после межведомственного согласования.

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