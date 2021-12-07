В MacBook Pro 2021 есть проблемы с картами памяти

В ноутбуках MacBook Pro 2021 с процессорами M1 после долгого перерыва снова появились слоты для карт памяти SD. Но, как оказалось, без проблем не обошлось. Отмечается, что в моделях на 14 и 16 дюймов фиксируются низкие скорости передачи данных, а некоторые файлы бывают и вовсе недоступны.

Пользователи отмечают, что на распознавание карты может уйти минута или больше. Также время от времени возникают сообщения об ошибках. Также может иногда сбоить Finder. Самое интересное, что та же карта может нормально функционировать в адаптере USB-C.

Помимо этого, утверждается, что форматирование SD-карты в самом MacBook Pro в большинстве случаев не решает проблему. Однако уже известно, что, если карта работает в ноутбуке, она работает всегда. Причём это касается карт разных производителей, с разными типами памяти, файловой системой и так далее.

Пока Apple не признала это проблемой, а значит уповать на скорый выпуск патча не стоит. Также пока неясно, это проблема программная или аппаратная.