macOS Golden Gate намекает на скорый дебют MacBook Ultra с OLED-дисплеем

Разработчик приложения «Broadcasts» Стивен Траутон-Смит (Steven Troughton-Smith) изучил бета-версию грядущей операционной системы macOS Golden Gate, и, нашёл в ней подтверждения скорого дебюта ноутбука MacBook Ultra с OLED-дисплеем.

По словам Стивена, он обратил внимание на интересную особенность в бета-версии macOS Golden Gate. В ней некоторые элементы интерфейса Liquid Glass на высококачественных OLED-мониторах с поддержкой HDR выглядят заметно более прозрачными и «стеклянными», чем на стандартных IPS-дисплеях. Это указывает на то, что Apple подготавливает операционную систему под особенности ноутбука MacBook Ultra с OLED-дисплеем.

По инсайдерской информации, презентация MacBook Pro или MacBook Ultra с OLED-дисплеем может состояться в конце этого года или в начале 2027 года.