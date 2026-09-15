MacBook Pro с сенсорным OLED-дисплеем будет представлен в следующем месяце

По данным авторитетного журналиста Марка Гурмана (Mark Gurman) из Bloomberg, Apple приступила к тестированию новых 14 и 16-дюймовых MacBook Pro с macOS 27.1 и OLED-дисплеями с поддержкой сенсорного управления. Информатор заявляет, что дебют ноутбуков запланирован на конец октября.

Что примечательно, ранее Марк заявлял, что презентация этих устройств состоится лишь в конце этого года или в начале 2027 года. Однако теперь ноутбуки включены в список продуктов, ожидаемых до конца текущего года.

Главным нововведением грядущих новинок станет вышеупомянутый OLED-дисплей с поддержкой сенсорного управления. Также ожидается более тонкий корпус, чипы M5 Pro и M5 Max и отказ от традиционной экранной «чёлки» в пользу выреза в стиле Dynamic Island как на iPhone.