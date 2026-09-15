MacBook Pro с сенсорным OLED-дисплеем будет представлен в следующем месяце
Новости

MacBook Pro с сенсорным OLED-дисплеем будет представлен в следующем месяце

Ожидается более тонкий корпус и отказ от экранной «чёлки» в пользу Dynamic Island.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 11:12
MacBook Pro с сенсорным OLED-дисплеем будет представлен в следующем месяце

По данным авторитетного журналиста Марка Гурмана (Mark Gurman) из Bloomberg, Apple приступила к тестированию новых 14 и 16-дюймовых MacBook Pro с macOS 27.1 и OLED-дисплеями с поддержкой сенсорного управления. Информатор заявляет, что дебют ноутбуков запланирован на конец октября.

Что примечательно, ранее Марк заявлял, что презентация этих устройств состоится лишь в конце этого года или в начале 2027 года. Однако теперь ноутбуки включены в список продуктов, ожидаемых до конца текущего года.

Главным нововведением грядущих новинок станет вышеупомянутый OLED-дисплей с поддержкой сенсорного управления. Также ожидается более тонкий корпус, чипы M5 Pro и M5 Max и отказ от традиционной экранной «чёлки» в пользу выреза в стиле Dynamic Island как на iPhone.

Обсудить

Главное по теме

Новости Вышла iOS 27: быстрее, прозрачнее и без Siri AI на русском

Обновление получат все iPhone начиная с 11-го.
Новости Apple может сделать iPhone Duo серией разных устройств со складными дисплеями Новости iPhone превратят в консоль: Apple разрабатывает игровой контроллер

Похожие материалы

Apple Даже 96 Вт мало: iPhone 18 Pro требует новый тип зарядки

iPhone 18 Pro получил зарядку до 60 Вт, но старые мощные адаптеры Apple не раскроют её полностью.

 Apple Сравнение производительности iPhone 18 Pro против iPhone 17 Pro

12 ГБ ОЗУ подтвердились, а также стали известны другие характеристики чипа Apple A20 Pro.

 Apple Предзаказы на iPhone 18 Pro в России оказались на 40% выше прошлогодних

Самым популярным смартфоном нового поколения стал iPhone 18 Pro, а среди цветов покупатели чаще выбирают Бургунди.

 Apple «Добро пожаловать в раскладушки»: Samsung встретила iPhone Duo детскими погремушками

Очередной троллинг Apple от Samsung.

Скидки и подборки

Телефон не сядет к последней паре: 5 гаджетов, которые упрощают учёбу Что купить для дома: 5 приборов, которые экономят время каждый день Как перестать зависеть от Apple и Google: 9 приложений, которые переживут смену телефона В поход, на велосипед и к костру: 7 неубиваемых портативных колонок для улицы Асфальт, вода и грязь им не указ: 5 защищённых смартфонов на все случаи жизни Умный дом с нуля: 5 гаджетов для квартиры без сложной настройки

Последние новости

Анонс MediaTek Dimensity 9600M и 9600 Pro — мобильные чипы для флагманских смартфонов и планшетов Алиса AI научилась сама выбирать уровень «интеллекта» под задачу Флагман Xiaomi 18 Pro впервые показали на официальном видео-тизере Perplexity Portable Computer заработал на Windows-ПК с видеокартами RTX Samsung может повысить цены на флагманы Galaxy S26 с 1 октября Все новости
Тренд
Зарядил и забыл: Обзор realme C100xХолод в пути: обзор автохолодильника BukaTech AlanНе WHOOP’ом единым: 5 достойных альтернатив без подпискиПрощай, Google Chrome! Лучшие браузеры для смартфона5 гаджетов для умного дома без сложной настройкиЗарядил и забыл: Обзор realme C100xХолод в пути: обзор автохолодильника BukaTech AlanНе WHOOP’ом единым: 5 достойных альтернатив без подпискиПрощай, Google Chrome! Лучшие браузеры для смартфона5 гаджетов для умного дома без сложной настройки

Последние обзоры

Смотреть все →
Новый Часы, от которых не ждёшь так много. Обзор Amazfit Balance 3

12 сентября · Amazfit

Часы, от которых не ждёшь так много. Обзор Amazfit Balance 3

Большие часы с большими возможностями.
  1. 05 Сен

    Honor

    Правильный субфлагман с одной оговоркой. Обзор HONOR 600 Pro

    Правильный субфлагман с одной оговоркой. Обзор HONOR 600 Pro
  2. 31 Авг

    Polaris

    Обзор Polaris PACM 2081AC Wi-Fi IQ Home: кофе готов, пока вы идёте на кухню

    Обзор Polaris PACM 2081AC Wi-Fi IQ Home: кофе готов, пока вы идёте на кухню
  3. 24 Авг

    vivo

    Стильный снаружи и щедрый внутри. Обзор vivo V70

    Стильный снаружи и щедрый внутри. Обзор vivo V70
  4. 23 Авг

    Dreame

    Уборка без грязных рук. Обзор Dreame Z40 CE Station с автоочисткой

    Уборка без грязных рук. Обзор Dreame Z40 CE Station с автоочисткой
  5. 21 Авг

    iQOO

    Разрядить его за день не вышло. Обзор iQOO Z11 5G

    Разрядить его за день не вышло. Обзор iQOO Z11 5G
Смотреть все обзоры →