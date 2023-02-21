В iPhone 15 Pro оперативную память могут увеличить до 8 ГБ

Аналитики TrendForce рассказали о планах Apple улучшить «увеличить емкость и характеристики» оперативной памяти в iPhone 15 Pro.

Сейчас они не назвали какие конкретные изменения будут, но ранее упоминали, что Apple может увеличить оперативную память до 8 Гб. Таким преимуществом наделят только Pro-версии, базовые iPhone 15/15 Plus останутся без изменений — по 6 Гб.

Увеличение объема оперативной памяти может улучшить многозадачность на iPhone. В паре с чипом A17 Bionic, о котором пока только ходят слухи, общая производительность смартфона вырастет.

Если iPhone 15 Pro наделят 8 ГБ, это будет первое увеличение с тех пор, как был выпущен iPhone 12 Pro с 6 ГБ оперативной памяти.

Концепты и прототипы iPhone 15 Pro можно посмотреть здесь и здесь.