Появился концепт iPhone 15 Ultra с закругленными гранями

В Twitter опубликовали новый концепт iPhone 15 Ultra. Его создал дизайнер Йонас Дэнерт. На изображениях, смартфону добавили шасси аналогичные Apple Watch Ultra.

Также привычные грани сделали более закругленными, а порт USB-C в оранжевом цвете, таком же который используется в Apple Watch Ultra.

Сейчас аналитики и инсайдеры не пришли к единому мнению о годе выхода iPhone Ultra. Изначально, предполагалось, что это произойдет в 2023 году, но позже прогнозы сместились на 2024 год. Поэтому, возможно, речь идет от iPhone 16 Ultra.