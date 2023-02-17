Первые CAD-рендеры и фото iPhone 15 Pro появились в Сети

Надежный производитель чехлов предоставил изданию 9to5Mac первые CAD-рендеры нового iPhone 15 Pro от Apple.

По традиции, Apple предоставляет CAD-файлы новых устройств, чтобы другие компании могли разработать и выпустить чехлы к моменту запуска. Судя по рендерам, главным изменением станет переход с разъема Lightning на USB-C, а также закругленные грани на металлической рамке, что сделает смартфон более удобным для держания.

Вероятно, выступ камеры и модули на задней панели также будут толще, чем раньше, возможно, из-за новых сенсоров камеры и обновленного LiDAR.

Размер и разрешение экрана iPhone 15 Pro будут такими же, как в iPhone 14 Pro, но корпус будет на несколько миллиметров больше, чтобы уменьшить рамки и сохранить диагональ дисплея.

Пользователь Twitter под ником Unknownz21 выложил фотографию iPhone 15 Pro, на которой видно USB-C и закругленный корпус. По информации инсайдера, с переходом на USB-C Apple планирует заменить контроллер питания.

Как отмечается, на рендерах этого не видно, но кнопки регулировки громкости будут сенсорными и смогут реагировать на силу нажатия, в то время как переключатель в беззвучный режим останется физическим.