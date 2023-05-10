В iOS 16.5 обнаружены новые наушники Beats Studio Pro с объемным звуком и улучшенным шумоподавлением

Специалисты профильного издания 9to5Mac обнаружили в операционной системе iOS 16.5 RC информацию о новых беспроводных наушниках Beats Studio Pro.

По их данным, устройство будет обладать улучшенной системой шумоподавления и режимом прозрачности, а также будет поддерживать «Пространственное аудио».

Наушники также получат порт для зарядки USB-C и фирменный чип Beats для управления режимами работы. Они будут доступны в черном, белом, темно-синем и коричневом цветах. Сам логотип Studio на оголовье будет удален.

Кроме того, в iOS 16 были найдены данные о разработке новых наушников от Beats — Beats Studio Buds+. Они обзаведутся поддержкой общего доступа к аудио, автоматическое переключение устройств и функцией «Привет, Siri».