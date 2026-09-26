Подтверждено: iPad 12 получит чип A19, увеличенный объём ОЗУ и Apple Intelligence
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Подтверждено: iPad 12 получит чип A19, увеличенный объём ОЗУ и Apple Intelligence

Характеристики доступного планшета обнаружены в коде Apple.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 13:31
Подтверждено: iPad 12 получит чип A19, увеличенный объём ОЗУ и Apple Intelligence

Следующее поколение доступного планшета iPad получит заметное обновление аппаратной части. Согласно данным, обнаруженным в коде Apple, iPad 12 оснастят процессором A19, 8 ГБ оперативной памяти, модемом C1X и фирменным сетевым чипом N1. Некоторые из этих характеристик уже упоминались ранее инсайдерами, поэтому это скорее подтверждение, чем новая утечка.

Переход с чипа A16 на A19 обеспечит прирост производительности, но главным нововведением станет поддержка всех функций искусственного интеллекта Apple Intelligence и Siri AI. Нынешний iPad 11-го поколения не поддерживает все опции фирменной ИИ из-за ограничений возможностей процессора и 6 ГБ ОЗУ, тогда как для Apple Intelligence требуется как минимум 8 ГБ оперативной памяти.

Модем Apple C1X обеспечит поддержку мобильных сетей 5G Sub-6 ГГц и будет энергоэффективнее используемого сейчас решения от Qualcomm. Сетевой чип N1, в свою очередь, добавит поддержку Wi-Fi 7, Bluetooth 6 и протокол связи Thread для умного дома.

При этом серьезных изменений в дизайне не ожидается. По предварительным данным, грядущий планшет сохранит 11-дюймовый IPS-дисплей и общий внешний вид актуальной модели.

Презентация iPad 12 ожидается не раньше весны 2027 года, а стартовая цена, вероятно, останется на уровне нынешних 449 долларов США (37 871 ₽) за базовую версию.

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