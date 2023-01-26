Обзор первого умного телевизора Яндекса с Алисой на борту

Сегодня мало кого можно удивить телевизором. Однако сегодняшний наш герой — это умный телевизор от «Яндекса» с «Алисой» на борту, что любопытно само по себе. Не будем долго ходить вокруг да около, а сразу перейдём к обзору.

Характеристики Телевизор Яндекс

Модель: YNDX-00072

Габариты (ШxВxТ): 1111x712x284 мм, 8,5 кг

Дисплей: 50″ (127 см), 4K UHD (3840×2160), 60 Гц

Яркость: 300 Кд/м2

Контраст: 5000:1

Угол обзора: 178 градусов

Тип подсветки: Direct LED

Технология экрана: LED

Процессор: Cortex A53

Память: 1,5 ГБ оперативной, 16 ГБ для хранения данных

Звук: 2 динамика 20 Вт, Dolby Audio

ОС: Яндекс ТВ (плфтформа Android 9.0)

Связь: Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n/ac, 2,4 и 5 ГГц, Bluetooth, Ethernet (LAN)

Энергопотребление: 100 Вт

Стоимость: от 32 490 рублей

Комплектация

Поставляется телевизор в большой брендированной коробке. Она говорит всем своим видом, что внутри вас ожидает телевизор от «Яндекса» с голосовым помощником «Алисой».

Удивительно, но после распаковки обнаружились детали, которым уделили особое внимание. Например, пульт, шнур, инструкция-книжка и ножки лежат в отдельной коробке со словами «Здесь всё, чтобы подключить и настроить телевизор». Всё это добро аккуратно сложено и закреплено, чтобы не болтаться по всей упаковке.

На самом телевизоре огромная наклейка с приветствием, а также инструкция, как правильно снимать плёнку. Такие мелочи, стоят отдельного плюса. Во-первых, все части для подключения аккуратно сложены в коробку, а во-вторых на самом экране телевизора краткая, но понятная инструкция, как сделать так, чтобы не повредить своё новое устройство при снятии защитной плёнки.

В целом, начиная от коробки и заканчивая снятием пленки, можно сказать, что сделано всё на твёрдую пятёрку.

Пластиковые пазы для вкручивания саморезов

Но вот к ножкам есть отдельный вопрос, а именно к их креплению с пластиковыми пазами. В комплектации идут саморезы и если нет шуруповёрта, то их буквально силой придётся вкручивать отвёрткой. Первый раз это всё ерунда, но что будет, если телевизор нужно будет разобрать и перевезти в коробке? После несколько таких «кручений» в пластиковые пазы про ножки можно будет забыть. Самое интересное, что сзади есть пазы для подвеса Vesa и в нём уже пазы качественные и выполнены из металла.

Внешний вид и экран

Первый телевизор «Яндекса» не отличается каким-то особым внешним видом и походит на любой другой. Выделяет разве что небольшой логотип «Алиса» в нижнем углу левом углу. Он малозаметен и без каких-либо надписей. На передней части вы не найдете огромного лого «Яндекса» или чего-то подобного. Тут всё простенько и со вкусом. Запишем это в плюсы.

Опирается телевизор на широкие анодированные ножки с серебристым покрытием. Поэтому будьте готовы, что разместить на узкую поверхность его не получится, придётся искать площадку шириной минимум в 30 см.

Говоря о самом внешнем виде, то телевизор выполнен в строгом дизайне с почти безрамочным экраном, есть только узкие рамки по периметру. Сверху и сбоку ширина рамок составляет по 7 мм, а снизу — 18 мм.

Сзади три порта HDMI, два UBS 2.0, вход для антенны, Ethernet и «тюльпаны», что большая редкость для современного телевизора. Под все есть гравировка на правой стороне корпуса с указательными линиями до самих портов.

В качестве материала задней панели используется качественный пластик и сталь. Там расположены разъёмы для подключения источников видео и питания. Там же размещена единственная кнопка, которая включает телевизор или переводит его в режим ожидания, но она может понадобиться только в крайнем случае.

Из других особенностей есть TV-тюнер, который принимает цифровые и аналоговые каналы. Есть также встроенный цифровой тюнер. Из разъёмов HDMI 2.0 (3 штуки), композитный видеовыход и стерео аудиовыход для него (3×RCA), цифровой оптический аудиовыход (Toslink), USB 2.0 Type-A (2 штуки), Ethernet 10/100 Мбит/с (RJ-45), адаптеры Wi-Fi 802.11b/g/n/ac (2,4 и 5 ГГц) и Bluetooth BLE 5.0.

Телевизор обладает VA-матрицей с диагональю в 50 дюймов и разрешением 4K (3840×2160 пикселей) с частотой в 60 Гц. Что это значит? Можно использовать телевизор, как монитор для ПК или подключать игровую консоль.

При этом для внешних подключений предусмотрены специальные режимы, а именно «Режим ПК» (меняет цветовое пространство и снижает пульсацию) и «Игровой режим» (уменьшает задержку). Для каждого порта можно поставить свои отдельные настройки.

Если говорить о восприятии картинки в целом, то она более чем достаточно для комфортного ежедневного просмотра фильмов или телевидения.

Управление

Для управления доступен штатный пульт из качественного пластика без лишних кнопок. Работает по гибридной схеме, как с ИК-каналом, так и по Bluetooth. В первом варианте он функционирует только до сопряжения с телевизором или, если устройство находится в глубоком сне. Во втором варианте уже отвечает за всю работу.

Обратите внимание на батарейки. Их сделали в фирменном цвете «Алисы».

Интерфейс телевизора оптимизирован для работы только через пульт. Поэтому лучше его не терять (и вообще запаковать в целлофан). Без него останется возможность включать/выключать устройство с помощью физической кнопки на задней панели.

К слову, «Алиса» слушает пользователя не всегда, а лишь когда нажимаете кнопку на пульте.

Платформа Яндекс.ТВ

Создавать полностью новую систему для телевизора в «Яндексе» не стали. Они взяли за основу Android 9 и убрали сервисы Google. При этом, приложение YouTube предустановлено с самого начала.

Также нет магазина приложений, однако можно установить APK-файлы при помощи встроенного файлового менеджера. В самой системе для быстрой загрузки доступны сторонние кинотеатры, как KION, 24ТВ, Okko, VK Видео и множество других сервисов.

Если вы пользовались приложением «КиноПоиск» для смарт ТВ, то интерфейс покажется вам знакомым, а для раскрытия всего его функционала потребуется подписка Яндекс Плюс.

Всего в системе доступно 8 ГБ встроенной памяти для хранения данных и 2 ГБ оперативной памяти. Несмотря на это, оболочка работает шустро и без проблем. За время тестирования система не зависала, не выключала телевизор и не закрывала приложения.

В плане форматов телевизор всеяден. Есть поддержка HDR, AV1, VP9 и H.265.

Работа с колонкой и Алиса

Выход первого телевизора от «Яндекса» позволил компании сделать некую экосистему. Например, при помощи встроенной функции «Тандем», можно подключиться к колонке «Яндекса Станция» и уже с её помощью управлять телевизором. Телевизор так и предлагает, отложить пульт в сторону и доверить управление колонке. Все вопросы и ответы будут выводиться на экран, даже те, которые никак не относятся к телевизору.

Кроме того, можно настроить различные сценарии на включение или выключение телевизора, проигрывание любимых треков и тому подобное. Также система может управлять другими умными девайсами, привязанными к аккаунту.

Ставить видео на паузу, изменять звук или перематывать на определённую минуту можно при помощи голоса, но всеми параметрами управлять не получится. При просмотре видео, голосом нельзя выбирать качество видео или включать субтитры. Не критично, но своего внимания стоит.

Видео и звук

Телевизор получил Direct LED. Это когда светодиоды равномерно размещены по всей площади экрана, в отличие от боковой подсветки (Edge LED). Засветы есть, но они минимальны и никак не мешают в полной темноте. Фотографировать их не стал, так как на фотографии и в реальной жизни они будут сильно отличаться.

Яркость и насыщенность воспроизводимой картинки на среднем уровне, изображение достаточно комфортное для домашнего просмотра.

Вот к чему есть претензии, так это к звуку. Тут с ним всё плохо. Он плоский, ему не хватает насыщенности и басов. Максимум для чего он подходит для обычного просмотра телеканалов. Поэтому если вам требуется качественный звук, то придётся докупать саундбар.

Выводы и цены

В целом первый телевизор «Яндекса» с «Алисой» получился интересным продуктом, который хоть как-то, да отличается от других моделей представленных на рынке.

Он подойдёт для нетребовательных пользователей, которые хотят большой экран и адекватное изображение за небольшие деньги. Удовольствия от встроенного звука не испытать, поэтому если хотите смотреть блокбастеры, то сразу докупайте саундбар.

В остальном это просто хороший телевизор для своего ценового сегмента.