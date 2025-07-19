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Стоит ли покупать CMF Buds Pro 2? Разбираем плюсы и минусы

CMF Buds Pro 2 — флагманские наушники от Nothing, которые обещают хороший звук, активное шумоподавление, удобную посадку и даже интересные фишки вроде «крутилки» на кейсе. При этом стоят они стоят 3,5 тысячи рублей, что заметно дешевле многих конкурентов. Но действительно ли они так хороши на практике, и подойдут ли вам? Тут разберём их плюсы и минусы, а также кому их стоит покупать, а кому лучше присмотреться к другим моделям.

Причины купить CMF Buds Pro 2

Функциональный кейс

  • Одной из фишек, которая отличает Buds Pro 2 от свежей линейки наушников Buds 2 и устройств конкурентов, стал функциональный кейс с колесиком «Smart Dial». С его помощью можно регулировать громкость, переключать треки или вызывать голосового помощника. Сначала думал — баловство, а потом втянулся и понял, что это одна из главных если не главная особенность «прошек».

Объемный звук с деталями

  • Даже если вы требовательны к качеству звука, то Buds Pro 2 могут удивить. Они предлагают «из коробки» яркие басы, широкую звуковую сцену, четкий вокал и отличную детализацию, позволяя хорошо различать каждый инструмент, будь то гитара или ударные. Есть поддержка кодека LDAC и технологии Dirac Opteo, которая балансирует частоты и убирает искажения.

Отличное шумоподавление до 50 дБ

  • Наушники по-настоящему глушат фоновый шум — например, шум вентилятора, уличный гул, метро или офисные разговоры. Есть 4 режима ANC, но я предпочитаю включать адаптивный, который подстраивается под обстановку вокруг. Активировать шумодав можно даже используя только один наушник.

Высокая автономность

  • CMF Buds Pro 2 работают с кейсом до 43 часов и до 11 часов без него. При стандартном использовании наушников по несколько часов в день, спокойно хватает на неделю.

Гибкая настройка

  • Максимальный функционал раскрывается с приложением Nothing X. Можно настроить звук, управление и обновить прошивку, а также по необходимости поиграться с эквалайзером.

Причины не покупать CMF Buds Pro 2

Привязка к приложению

  • Для использования большинства функций обязательно требуется приложение Nothing X. Звук «из коробки» сбалансированный, но настроить без него управление или воспользоваться шумоподавлением и другими режимами не получится.

Слабые микрофоны

  • Одно из самых главных разочарований — откровенно слабые микрофоны в Buds Pro 2. Для коротких разговоров или голосовых сообщений сойдет, но использовать наушники в качестве гарнитуры — сомнительное решение. Голос звучит приглушенно, как будто «из бочки».

Дизайн кейса

  • Если сами наушники Buds Pro 2 выполнены в классическом стиле, то кейс — визитная карточка CMF. С одной стороны, выглядит свежо и необычно, но с другой — быстро собирает отпечатки пальцев и занимает много места в кармане джинсов.

Сенсорное управление с задержкой

  • Управлять наушниками можно с помощью сенсора в верхней части ножки. Однако он срабатывает с задержкой. Она небольшая, но в сравнении с более «отзывчивыми» наушниками, например, Apple AirPods Pro, заметная.

Кому подойдут CMF Buds Pro 2

Нужен отличный звук по приятной цене

  • На маркетплейсах CMF Buds Pro 2 продаются за 3,5 тысяч рублей и ниже. За эти деньги вы получаете активное шумоподавление, удобную посадку, отличный звук и даже функциональный кейс.

Наушники для тренировок

  • Они удобно сидят в ушах, не выпадают во время тренировок и бега, а также не вызывают дискомфорта при долгом использовании. Да, не спортивные наушники, но как универсальное решение для активной жизни — вполне подходят.

Важен стиль

  • Если вам надоели однообразные модели наушников, то Buds Pro 2 вам точно зайдут. Есть яркая синяя расцветка, но главная фишка — квадратный функциональный кейс с колесиком. Я ловил на себе взгляды, когда доставал их в кафе — яркий гаджет сразу бросается в глаза.

Кому не стоит покупать CMF Buds Pro 2

Не хотите возиться с настройками в приложении

  • Для полноценного использования нужно установить приложение Nothing X. Без него функционал сильно ограничен: нет возможности настроить управление, активировать шумоподавление, режим прозрачности и т.д.

Наушники нужны для звонков

  • К сожалению, таковыми нельзя назвать CMF Buds Pro 2. Если для вас звонки основная функция, лучше рассмотреть модели, упор в которых сделан на качество микрофонов.

Хотите детально настроить звук под себя

  • Эквалайзер есть, но он довольно простой и регулирует только три показателя: низкие, средние и высокие частоты. И хотя большинству этого достаточно, любители детально тонкой настройки разочаруются.

CMF Buds Pro 2 — хороший компромисс между ценой и функциональностью. Подойдут не всем, но для большинства задач и повседневного использования более чем. Обзор-сравнение CMF Buds Pro 2, Buds 2, Buds 2a и Buds 2 Plus читайте по ссылке.


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Источник:
The GEEK
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
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