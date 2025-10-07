Ридеры ОНИКС БУКС: какой выбрать для чтения, путешествий и работы с документами

Электронные книги давно стали привычными спутниками тех, кто любит читать в дороге, учиться или работать с текстами. Но ридеры различаются не только размером экрана — у каждой модели есть свои особенности, делающие её удобной для разных задач: от лёгких «карманных» устройств для ежедневного чтения до крупноформатных решений, способных заменить планшет при работе с документами и графиками.

В этом материале разберём популярные модели ОНИКС БУКС, сравним их ключевые преимущества и поможем понять, какая подойдёт именно вам.

Технологии, которые используют ридеры ОНИКС БУКС

E Ink Carta Plus — экран последнего поколения, выполненный по технологии «электронная бумага».

SNOW Field — режим, снижающий количество артефактов при частичной перерисовке экрана.

MOON Light 2 — подсветка с независимой регулировкой холодных и тёплых светодиодов.

Flicker-Free — технология, которая полностью исключает мерцание светодиодов, применяющихся в подсветке MOON Light 2, что существенно уменьшает дискомфорт и усталость глаз.

ONYX Glass — алюмосиликатное защитное стекло нового поколения, которое имеет повышенную прозрачность и обеспечивает отсутствие искажений исходного изображения.

ОНИКС БУКС Ломоносов 3

Флагман линейки ОНИКС БУКС, созданный для тех, кто работает с документами и графикой. Огромный 10,3-дюймовый экран E Ink Carta Plus (Carta 1200) с плотностью пикселей 300 ppi обеспечивает изображение, максимально похожее на качественную полиграфию. Создаётся ощущение, будто читаешь бумажную книгу.

Ключевые особенности ОНИКС БУКС Ломоносов 3:

Крупный экран (2480×1860 пикселей, 300 ppi) — идеален для чтения PDF-документов, чертежей, научных работ, таблиц и схем. Вся страница умещается целиком, без необходимости масштабирования.

Подсветка MOON Light 2 с технологией Flicker-Free обеспечивает мягкое, безмерцательное свечение и комфорт даже при длительном чтении. Глаза не устают, будто вы работаете с обычной бумагой.

Прочное стекло ONYX Glass, расположенное вровень с корпусом, защищает экран от царапин и бликов, что удобно как дома, так и в дороге.

8-ядерный процессор (2,4 ГГц), 4 ГБ оперативной памяти, 64 ГБ встроенной памяти. Работает шустро, открывает тяжёлые документы без задержек.

Мультимедиа: встроенные динамики и микрофон позволяют слушать аудиокниги, пользоваться функцией озвучивания текста и диктофоном.

Ридер работает на Android 12, поддерживает OTG, Bluetooth 5.0 и Wi-Fi 5, открывая широкие возможности для установки приложений и обмена файлами.

Более подробно о флагмане Обзор ОНИКС БУКС Ломоносов 3: удобный ридер или альтернатива планшету?

Для кого: идеален для студентов, преподавателей, инженеров, юристов и всех, кто работает с графикой, схемами и конспектами. Для чтения художественной литературы подойдёт тоже, но формат и вес делают его скорее рабочим инструментом.

ОНИКС БУКС Кон-Тики 4

Если Ломоносов 3 — это мощная рабочая станция, то Кон-Тики 4 можно назвать универсалом. Он занимает золотую середину между компактными и крупноформатными ридерами. Экран диагональю 7,8 дюйма отображает примерно на 68% больше текста, чем стандартный 6-дюймовый, при этом устройство остаётся лёгким и удобным.

Ключевые особенности ОНИКС БУКС Кон-Тики 4:

Экран высокого разрешения E Ink Carta Plus (1872×1404 пикселей, 300 ppi) с подсветкой MOON Light 2 и технологией Flicker-Free, обеспечивает чёткое изображение без мерцания. Сенсорное управление и защитное стекло ONYX Glass делают взаимодействие с устройством приятным и безопасным.

Аккумулятор на 5000 мА·ч обеспечивает несколько недель автономной работы — можно смело отправляться в отпуск без зарядного устройства.

8-ядерный процессор (2 ГГц), 3 ГБ оперативной памяти, 32 ГБ встроенной памяти, Android 11.

Есть встроенные динамики и микрофон, которые позволяют слушать аудиокниги или использовать функцию Text-to-Speech для озвучивания текста.

Корпус из алюминиево-магниевого сплава весит всего 295 граммов. Ридер удобно держать даже одной рукой.

В комплекте идёт «умная» обложка, которая не только защищает устройство, но и автоматически переводит его в спящий режим при закрытии.

Для кого: отличный баланс между мощностью и портативностью. Подойдёт тем, кто читает дома и в поездках, работает с документами и ценит универсальность.

ОНИКС БУКС Галилео 3

Если вы ищете ридер, который удобно брать с собой каждый день, обратите внимание на Галилео 3. Лёгкая и мобильная модель с 7-дюймовым экраном, которая вмещает на 30% больше текста, чем дисплеи стандартных 6-дюймовых устройств.

Ключевые особенности ОНИКС БУКС Галилео 3:

Экран E Ink Carta Plus (Carta 1300) с разрешением 1264×1680 пикселей и плотностью 300 ppi обеспечивает контрастное и чёткое изображение. Подсветка MOON Light 2 с технологией Flicker-Free даёт мягкий, равномерный свет без мерцания.

8-ядерный процессор (2 ГГц), 3 ГБ оперативной памяти, 32 ГБ встроенной памяти, Android 11.

Есть динамик, микрофон и слот для карт памяти microSD / microSDHC.

Вес всего 190 граммов, корпус из прочного пластика. На выбор доступно два цвета: черный и белый.

Для кого: идеален для чтения в дороге и транспорте. Компактный, лёгкий и автономный — идеальный спутник в путешествиях и командировках.

ОНИКС БУКС Дарвин 11

Классика в современном исполнении. Дарвин 11 — это 6-дюймовый ридер, который сочетает простоту, компактность и удобство. Он легко помещается в руку, сумку или даже карман куртки.

Ключевые особенности ОНИКС БУКС Дарвин 11:

Экран E Ink Carta Plus (Carta 1300) с разрешением 1072×1448 пикселей и подсветкой MOON Light 2 с технологией Flicker-Free обеспечивает комфортное чтение без мерцания и нагрузки на глаза. Сенсорное управление делает навигацию удобной, а чтение книг — максимально комфортным.

Компактный пластиковый корпус, вес — всего 182 грамма. Легко держать одной рукой даже во время длительного чтения.

Есть разъем для наушников 3,5 мм, слот для карт памяти microSD / microSDHC / microSDXC, а также микрофон. Можно слушать аудиокниги, расширять память и записывать голосовые заметки.

8-ядерный процессор (2 ГГц), 2 ГБ оперативной памяти, 32 ГБ встроенной памяти, Android 11.

Физические кнопки управления по бокам корпуса — редкая, но удобная деталь для тех, кто предпочитает перелистывать страницы нажатием, а не свайпом.

Для кого: оптимальный выбор для тех, кто ценит простоту, надёжность и лёгкость. Идеален для чтения художественной литературы и классики, в поездках или дома.

ОНИКС БУКС Вольта 6

Вольта 6 — самый лёгкий и доступный ридер среди представленных моделей. Он создан для тех, кто хочет просто читать, без лишних функций и настроек. Подходит новичкам и тем, кто ищет «вторую» электронную книгу для поездок.

Ключевые особенности ОНИКС БУКС Вольта 6:

6-дюймовый сенсорный экран E Ink Carta (Carta 1200) с разрешением 1024×758 пикселей и подсветкой MOON Light 2 с технологией Flicker-Free обеспечивает комфортное чтение при любом освещении.

8-ядерный процессор (2 ГГц), 2 ГБ оперативной памяти, 32 ГБ встроенной памяти, Android 11.

Для прослушивания аудио предусмотрена возможность подключения беспроводных наушников или колонки по Bluetooth.

Аккумулятор ёмкостью 3000 мА·ч обеспечивает длительное время работы без подзарядки.

Пластиковый корпус весом всего 160 граммов делает устройство одним из самых лёгких в линейке.

В комплекте идёт защитная обложка с боковыми кнопками управления — удобно и для чтения, и для переноски.

Для кого: подойдёт тем, кто только знакомится с электронными книгами или ищет лёгкое, недорогое устройство для ежедневного чтения.

Итого

Таким образом, у ОНИКС БУКС действительно есть решение под любой сценарий чтения:

Ломоносов 3 — для серьёзной работы с документами, графиками и чертежами.

Кон-Тики 4 — универсальный вариант для дома, офиса и поездок.

Галилео 3 — удобный ридер для чтения в дороге и транспорте.

Дарвин 11 — классика для тех, кто ценит компактность и простоту.

Вольта 6 — лёгкий и доступный выбор для начинающих пользователей.

Выбор зависит от ваших привычек и задач. Если вы ищете, какой ридер ОНИКС БУКС выбрать, ориентируйтесь на формат чтения: для работы подойдёт Ломоносов 3, для универсального использования — Кон-Тики 4, для путешествий — Галилео 3 или Вольта 6, а для повседневного чтения — Дарвин 11.

Реклама. ООО «МК-Центр», ИНН: 7709480342 erid: 2VtzqvsEL9K