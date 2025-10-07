Ридеры ОНИКС БУКС: какой выбрать для чтения, путешествий и работы с документами

Электронные книги давно стали привычными спутниками тех, кто любит читать в дороге, учиться или работать с текстами. Но ридеры различаются не только размером экрана — у каждой модели есть свои особенности, делающие её удобной для разных задач: от лёгких «карманных» устройств для ежедневного чтения до крупноформатных решений, способных заменить планшет при работе с документами и графиками.
В этом материале разберём популярные модели ОНИКС БУКС, сравним их ключевые преимущества и поможем понять, какая подойдёт именно вам.
Технологии, которые используют ридеры ОНИКС БУКС
- E Ink Carta Plus — экран последнего поколения, выполненный по технологии «электронная бумага».
- SNOW Field — режим, снижающий количество артефактов при частичной перерисовке экрана.
- MOON Light 2 — подсветка с независимой регулировкой холодных и тёплых светодиодов.
- Flicker-Free — технология, которая полностью исключает мерцание светодиодов, применяющихся в подсветке MOON Light 2, что существенно уменьшает дискомфорт и усталость глаз.
- ONYX Glass — алюмосиликатное защитное стекло нового поколения, которое имеет повышенную прозрачность и обеспечивает отсутствие искажений исходного изображения.
ОНИКС БУКС Ломоносов 3
Флагман линейки ОНИКС БУКС, созданный для тех, кто работает с документами и графикой. Огромный 10,3-дюймовый экран E Ink Carta Plus (Carta 1200) с плотностью пикселей 300 ppi обеспечивает изображение, максимально похожее на качественную полиграфию. Создаётся ощущение, будто читаешь бумажную книгу.
Ключевые особенности ОНИКС БУКС Ломоносов 3:
- Крупный экран (2480×1860 пикселей, 300 ppi) — идеален для чтения PDF-документов, чертежей, научных работ, таблиц и схем. Вся страница умещается целиком, без необходимости масштабирования.
- Подсветка MOON Light 2 с технологией Flicker-Free обеспечивает мягкое, безмерцательное свечение и комфорт даже при длительном чтении. Глаза не устают, будто вы работаете с обычной бумагой.
- Прочное стекло ONYX Glass, расположенное вровень с корпусом, защищает экран от царапин и бликов, что удобно как дома, так и в дороге.
- 8-ядерный процессор (2,4 ГГц), 4 ГБ оперативной памяти, 64 ГБ встроенной памяти. Работает шустро, открывает тяжёлые документы без задержек.
- Мультимедиа: встроенные динамики и микрофон позволяют слушать аудиокниги, пользоваться функцией озвучивания текста и диктофоном.
- Ридер работает на Android 12, поддерживает OTG, Bluetooth 5.0 и Wi-Fi 5, открывая широкие возможности для установки приложений и обмена файлами.
Более подробно о флагмане
Для кого: идеален для студентов, преподавателей, инженеров, юристов и всех, кто работает с графикой, схемами и конспектами. Для чтения художественной литературы подойдёт тоже, но формат и вес делают его скорее рабочим инструментом.
ОНИКС БУКС Кон-Тики 4
Если Ломоносов 3 — это мощная рабочая станция, то Кон-Тики 4 можно назвать универсалом. Он занимает золотую середину между компактными и крупноформатными ридерами. Экран диагональю 7,8 дюйма отображает примерно на 68% больше текста, чем стандартный 6-дюймовый, при этом устройство остаётся лёгким и удобным.
Ключевые особенности ОНИКС БУКС Кон-Тики 4:
- Экран высокого разрешения E Ink Carta Plus (1872×1404 пикселей, 300 ppi) с подсветкой MOON Light 2 и технологией Flicker-Free, обеспечивает чёткое изображение без мерцания. Сенсорное управление и защитное стекло ONYX Glass делают взаимодействие с устройством приятным и безопасным.
- Аккумулятор на 5000 мА·ч обеспечивает несколько недель автономной работы — можно смело отправляться в отпуск без зарядного устройства.
- 8-ядерный процессор (2 ГГц), 3 ГБ оперативной памяти, 32 ГБ встроенной памяти, Android 11.
- Есть встроенные динамики и микрофон, которые позволяют слушать аудиокниги или использовать функцию Text-to-Speech для озвучивания текста.
- Корпус из алюминиево-магниевого сплава весит всего 295 граммов. Ридер удобно держать даже одной рукой.
- В комплекте идёт «умная» обложка, которая не только защищает устройство, но и автоматически переводит его в спящий режим при закрытии.
Для кого: отличный баланс между мощностью и портативностью. Подойдёт тем, кто читает дома и в поездках, работает с документами и ценит универсальность.
ОНИКС БУКС Галилео 3
Если вы ищете ридер, который удобно брать с собой каждый день, обратите внимание на Галилео 3. Лёгкая и мобильная модель с 7-дюймовым экраном, которая вмещает на 30% больше текста, чем дисплеи стандартных 6-дюймовых устройств.
Ключевые особенности ОНИКС БУКС Галилео 3:
- Экран E Ink Carta Plus (Carta 1300) с разрешением 1264×1680 пикселей и плотностью 300 ppi обеспечивает контрастное и чёткое изображение. Подсветка MOON Light 2 с технологией Flicker-Free даёт мягкий, равномерный свет без мерцания.
- 8-ядерный процессор (2 ГГц), 3 ГБ оперативной памяти, 32 ГБ встроенной памяти, Android 11.
- Есть динамик, микрофон и слот для карт памяти microSD / microSDHC.
- Вес всего 190 граммов, корпус из прочного пластика. На выбор доступно два цвета: черный и белый.
Для кого: идеален для чтения в дороге и транспорте. Компактный, лёгкий и автономный — идеальный спутник в путешествиях и командировках.
ОНИКС БУКС Дарвин 11
Классика в современном исполнении. Дарвин 11 — это 6-дюймовый ридер, который сочетает простоту, компактность и удобство. Он легко помещается в руку, сумку или даже карман куртки.
Ключевые особенности ОНИКС БУКС Дарвин 11:
- Экран E Ink Carta Plus (Carta 1300) с разрешением 1072×1448 пикселей и подсветкой MOON Light 2 с технологией Flicker-Free обеспечивает комфортное чтение без мерцания и нагрузки на глаза. Сенсорное управление делает навигацию удобной, а чтение книг — максимально комфортным.
- Компактный пластиковый корпус, вес — всего 182 грамма. Легко держать одной рукой даже во время длительного чтения.
- Есть разъем для наушников 3,5 мм, слот для карт памяти microSD / microSDHC / microSDXC, а также микрофон. Можно слушать аудиокниги, расширять память и записывать голосовые заметки.
- 8-ядерный процессор (2 ГГц), 2 ГБ оперативной памяти, 32 ГБ встроенной памяти, Android 11.
- Физические кнопки управления по бокам корпуса — редкая, но удобная деталь для тех, кто предпочитает перелистывать страницы нажатием, а не свайпом.
Для кого: оптимальный выбор для тех, кто ценит простоту, надёжность и лёгкость. Идеален для чтения художественной литературы и классики, в поездках или дома.
ОНИКС БУКС Вольта 6
Вольта 6 — самый лёгкий и доступный ридер среди представленных моделей. Он создан для тех, кто хочет просто читать, без лишних функций и настроек. Подходит новичкам и тем, кто ищет «вторую» электронную книгу для поездок.
Ключевые особенности ОНИКС БУКС Вольта 6:
- 6-дюймовый сенсорный экран E Ink Carta (Carta 1200) с разрешением 1024×758 пикселей и подсветкой MOON Light 2 с технологией Flicker-Free обеспечивает комфортное чтение при любом освещении.
- 8-ядерный процессор (2 ГГц), 2 ГБ оперативной памяти, 32 ГБ встроенной памяти, Android 11.
- Для прослушивания аудио предусмотрена возможность подключения беспроводных наушников или колонки по Bluetooth.
- Аккумулятор ёмкостью 3000 мА·ч обеспечивает длительное время работы без подзарядки.
- Пластиковый корпус весом всего 160 граммов делает устройство одним из самых лёгких в линейке.
- В комплекте идёт защитная обложка с боковыми кнопками управления — удобно и для чтения, и для переноски.
Для кого: подойдёт тем, кто только знакомится с электронными книгами или ищет лёгкое, недорогое устройство для ежедневного чтения.
Итого
Таким образом, у ОНИКС БУКС действительно есть решение под любой сценарий чтения:
- Ломоносов 3 — для серьёзной работы с документами, графиками и чертежами.
- Кон-Тики 4 — универсальный вариант для дома, офиса и поездок.
- Галилео 3 — удобный ридер для чтения в дороге и транспорте.
- Дарвин 11 — классика для тех, кто ценит компактность и простоту.
- Вольта 6 — лёгкий и доступный выбор для начинающих пользователей.
Выбор зависит от ваших привычек и задач. Если вы ищете, какой ридер ОНИКС БУКС выбрать, ориентируйтесь на формат чтения: для работы подойдёт Ломоносов 3, для универсального использования — Кон-Тики 4, для путешествий — Галилео 3 или Вольта 6, а для повседневного чтения — Дарвин 11.
Реклама. ООО «МК-Центр», ИНН: 7709480342 erid: 2VtzqvsEL9K
Комментарии в Телеграм