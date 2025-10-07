Лучшие ридеры ОНИКС БУКС 2025: сравнение всех моделей | The GEEK
Статьи

Ридеры ОНИКС БУКС: какой выбрать для чтения, путешествий и работы с документами

Флагман, универсал или компактный вариант для поездок? Рассказываю, какой ридер лучше выбрать в 2025 году.

Ник Денвер сегодня в 11:30

Электронные книги давно стали привычными спутниками тех, кто любит читать в дороге, учиться или работать с текстами. Но ридеры различаются не только размером экрана — у каждой модели есть свои особенности, делающие её удобной для разных задач: от лёгких «карманных» устройств для ежедневного чтения до крупноформатных решений, способных заменить планшет при работе с документами и графиками.

Ридеры ОНИКС БУКС

В этом материале разберём популярные модели ОНИКС БУКС, сравним их ключевые преимущества и поможем понять, какая подойдёт именно вам.

Технологии, которые используют ридеры ОНИКС БУКС

  • E Ink Carta Plus — экран последнего поколения, выполненный по технологии «электронная бумага».
  • SNOW Field — режим, снижающий количество артефактов при частичной перерисовке экрана.
  • MOON Light 2 — подсветка с независимой регулировкой холодных и тёплых светодиодов.
  • Flicker-Free — технология, которая полностью исключает мерцание светодиодов, применяющихся в подсветке MOON Light 2, что существенно уменьшает дискомфорт и усталость глаз.
  • ONYX Glass — алюмосиликатное защитное стекло нового поколения, которое имеет повышенную прозрачность и обеспечивает отсутствие искажений исходного изображения.

ОНИКС БУКС Ломоносов 3

Ридер ОНИКС БУКС Ломоносов 3

Флагман линейки ОНИКС БУКС, созданный для тех, кто работает с документами и графикой. Огромный 10,3-дюймовый экран E Ink Carta Plus (Carta 1200) с плотностью пикселей 300 ppi обеспечивает изображение, максимально похожее на качественную полиграфию. Создаётся ощущение, будто читаешь бумажную книгу.

Ключевые особенности ОНИКС БУКС Ломоносов 3:

  • Крупный экран (2480×1860 пикселей, 300 ppi) — идеален для чтения PDF-документов, чертежей, научных работ, таблиц и схем. Вся страница умещается целиком, без необходимости масштабирования.
  • Подсветка MOON Light 2 с технологией Flicker-Free обеспечивает мягкое, безмерцательное свечение и комфорт даже при длительном чтении. Глаза не устают, будто вы работаете с обычной бумагой.
  • Прочное стекло ONYX Glass, расположенное вровень с корпусом, защищает экран от царапин и бликов, что удобно как дома, так и в дороге.
  • 8-ядерный процессор (2,4 ГГц), 4 ГБ оперативной памяти, 64 ГБ встроенной памяти. Работает шустро, открывает тяжёлые документы без задержек.
  • Мультимедиа: встроенные динамики и микрофон позволяют слушать аудиокниги, пользоваться функцией озвучивания текста и диктофоном.
  • Ридер работает на Android 12, поддерживает OTG, Bluetooth 5.0 и Wi-Fi 5, открывая широкие возможности для установки приложений и обмена файлами.

Более подробно о флагмане

Обзор ОНИКС БУКС Ломоносов 3: удобный ридер или альтернатива планшету?

Для кого: идеален для студентов, преподавателей, инженеров, юристов и всех, кто работает с графикой, схемами и конспектами. Для чтения художественной литературы подойдёт тоже, но формат и вес делают его скорее рабочим инструментом.

ОНИКС БУКС Кон-Тики 4

Ридер ОНИКС БУКС Кон-Тики 4

Если Ломоносов 3 — это мощная рабочая станция, то Кон-Тики 4 можно назвать универсалом. Он занимает золотую середину между компактными и крупноформатными ридерами. Экран диагональю 7,8 дюйма отображает примерно на 68% больше текста, чем стандартный 6-дюймовый, при этом устройство остаётся лёгким и удобным.

Ключевые особенности ОНИКС БУКС Кон-Тики 4:

  • Экран высокого разрешения E Ink Carta Plus (1872×1404 пикселей, 300 ppi) с подсветкой MOON Light 2 и технологией Flicker-Free, обеспечивает чёткое изображение без мерцания. Сенсорное управление и защитное стекло ONYX Glass делают взаимодействие с устройством приятным и безопасным.
  • Аккумулятор на 5000 мА·ч обеспечивает несколько недель автономной работы — можно смело отправляться в отпуск без зарядного устройства.
  • 8-ядерный процессор (2 ГГц), 3 ГБ оперативной памяти, 32 ГБ встроенной памяти, Android 11.
  • Есть встроенные динамики и микрофон, которые позволяют слушать аудиокниги или использовать функцию Text-to-Speech для озвучивания текста.
  • Корпус из алюминиево-магниевого сплава весит всего 295 граммов. Ридер удобно держать даже одной рукой.
  • В комплекте идёт «умная» обложка, которая не только защищает устройство, но и автоматически переводит его в спящий режим при закрытии.

Для кого: отличный баланс между мощностью и портативностью. Подойдёт тем, кто читает дома и в поездках, работает с документами и ценит универсальность.

ОНИКС БУКС Галилео 3

Ридер ОНИКС БУКС Галилео 3

Если вы ищете ридер, который удобно брать с собой каждый день, обратите внимание на Галилео 3. Лёгкая и мобильная модель с 7-дюймовым экраном, которая вмещает на 30% больше текста, чем дисплеи стандартных 6-дюймовых устройств.

Ключевые особенности ОНИКС БУКС Галилео 3:

  • Экран E Ink Carta Plus (Carta 1300) с разрешением 1264×1680 пикселей и плотностью 300 ppi обеспечивает контрастное и чёткое изображение. Подсветка MOON Light 2 с технологией Flicker-Free даёт мягкий, равномерный свет без мерцания.
  • 8-ядерный процессор (2 ГГц), 3 ГБ оперативной памяти, 32 ГБ встроенной памяти, Android 11.
  • Есть динамик, микрофон и слот для карт памяти microSD / microSDHC.
  • Вес всего 190 граммов, корпус из прочного пластика. На выбор доступно два цвета: черный и белый.
Для кого: идеален для чтения в дороге и транспорте. Компактный, лёгкий и автономный — идеальный спутник в путешествиях и командировках.

ОНИКС БУКС Дарвин 11

Ридер ОНИКС БУКС Дарвин 11

Классика в современном исполнении. Дарвин 11 — это 6-дюймовый ридер, который сочетает простоту, компактность и удобство. Он легко помещается в руку, сумку или даже карман куртки.

Ключевые особенности ОНИКС БУКС Дарвин 11:

  • Экран E Ink Carta Plus (Carta 1300) с разрешением 1072×1448 пикселей и подсветкой MOON Light 2 с технологией Flicker-Free обеспечивает комфортное чтение без мерцания и нагрузки на глаза. Сенсорное управление делает навигацию удобной, а чтение книг — максимально комфортным.
  • Компактный пластиковый корпус, вес — всего 182 грамма. Легко держать одной рукой даже во время длительного чтения.
  • Есть разъем для наушников 3,5 мм, слот для карт памяти microSD / microSDHC / microSDXC, а также микрофон. Можно слушать аудиокниги, расширять память и записывать голосовые заметки.
  • 8-ядерный процессор (2 ГГц), 2 ГБ оперативной памяти, 32 ГБ встроенной памяти, Android 11.
  • Физические кнопки управления по бокам корпуса — редкая, но удобная деталь для тех, кто предпочитает перелистывать страницы нажатием, а не свайпом.

Для кого: оптимальный выбор для тех, кто ценит простоту, надёжность и лёгкость. Идеален для чтения художественной литературы и классики, в поездках или дома.

ОНИКС БУКС Вольта 6

Ридер ОНИКС БУКС Вольта 6

Вольта 6 — самый лёгкий и доступный ридер среди представленных моделей. Он создан для тех, кто хочет просто читать, без лишних функций и настроек. Подходит новичкам и тем, кто ищет «вторую» электронную книгу для поездок.

Ключевые особенности ОНИКС БУКС Вольта 6:

  • 6-дюймовый сенсорный экран E Ink Carta (Carta 1200) с разрешением 1024×758 пикселей и подсветкой MOON Light 2 с технологией Flicker-Free обеспечивает комфортное чтение при любом освещении.
  • 8-ядерный процессор (2 ГГц), 2 ГБ оперативной памяти, 32 ГБ встроенной памяти, Android 11.
  • Для прослушивания аудио предусмотрена возможность подключения беспроводных наушников или колонки по Bluetooth.
  • Аккумулятор ёмкостью 3000 мА·ч обеспечивает длительное время работы без подзарядки.
  • Пластиковый корпус весом всего 160 граммов делает устройство одним из самых лёгких в линейке.
  • В комплекте идёт защитная обложка с боковыми кнопками управления — удобно и для чтения, и для переноски.
Для кого: подойдёт тем, кто только знакомится с электронными книгами или ищет лёгкое, недорогое устройство для ежедневного чтения.

Итого

Таким образом, у ОНИКС БУКС действительно есть решение под любой сценарий чтения:

  • Ломоносов 3 — для серьёзной работы с документами, графиками и чертежами.
  • Кон-Тики 4 — универсальный вариант для дома, офиса и поездок.
  • Галилео 3 — удобный ридер для чтения в дороге и транспорте.
  • Дарвин 11 — классика для тех, кто ценит компактность и простоту.
  • Вольта 6 — лёгкий и доступный выбор для начинающих пользователей.
Ридеры ОНИКС БУКС какой выбрать

Выбор зависит от ваших привычек и задач. Если вы ищете, какой ридер ОНИКС БУКС выбрать, ориентируйтесь на формат чтения: для работы подойдёт Ломоносов 3, для универсального использования — Кон-Тики 4, для путешествий — Галилео 3 или Вольта 6, а для повседневного чтения — Дарвин 11.

