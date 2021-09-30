В iOS 15 находят всё больше ошибок в преддверии выхода iOS 15.1

Apple выпустила iOS 15 для всех желающих в сентябре, практически перед выходом серии iPhone 13 в продажу. Компания долгое время тестировала новую операционную систему с момента её анонса, но после официального релиза пользователи начали жаловаться на огромное количество ошибок.

Кто-то жалуется, что iPhone не позволяет себя разблокировать при ношении Apple Watch. Другие столкнулись с проблемой нерабочего видоискателя в приложении камера. Также без внимания не остался баг, который не пробуждает iPhone с помощью прикосновения. Все эти проблемы только малая часть.

Apple признала большинство ошибок. С Apple Watch проблему решили в бета-версии iOS 15.1 2. Однако общедоступного релиза пока не состоялось. В целом придется подождать стабильного выпуска iOS 15.1. Согласно последним сообщениям, это не должно занять так много времени.

От себя также добавим, что если вы до сих пор не обновились до iOS 15, то пока лучше оставайтесь на последней версии iOS 14. Ведь стабильность куда лучше, чем ошибки на основном смартфоне.