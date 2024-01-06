В Google Chrome для Android появилась функция быстрой очистки истории

В браузере Google Chrome для Android появилась новая функция, позволяющая быстро удалять историю посещений веб-страниц. Она актуальна для людей ценящих конфиденциальность.

Чтобы воспользоваться быстрой очисткой, пользователям нужно открыть основное меню, нажав на три точки (⋮), и выбрать «Очистить историю». Затем будет предложено очистить историю посещений, активные вкладки, файлы cookie и кэш за последние 15 минут. Ранее самым коротким периодом очистки истории был один час.

Можно выбрать другие периоды, например, последний час, 24 часа, неделя, месяц или всё время. Для более детальной настройки очистки, кнопка «Ещё» перенаправит пользователя в стандартное меню.