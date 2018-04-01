В Geekbench появилось упоминание Android 11

Смартфон Google Pixel 4 снова появился в популярном бенчмаркете Geekbench. Интересно то, что на этот раз в графе “операционная система” стоит неизвестная Android R.

Можно предположить, что Google занимается разработкой и тестом новой ОС. Компания относительно недавно сменила принцип подбора названия для операционных систем. Поэтому вполне возможно, что Android R приравнивается к Android 11.

На данный момент это одно из первых упоминаний новой ОС. Ее существование, характеристики и функции так и остаются под вопросом.