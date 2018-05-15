В Бразилии приостановили работу денежных переводов в WhatsApp

Центральный Банк Бразилии приостановил работу функционала денежных переводов в WhatsApp. Сервис проработал всего неделю после запуска.

Приостановку объяснили желанием сохранить конкурентную среду, а также отметили, что работать сервис начал без одобрения регулирующего органа.

Кроме того, Центробанк пригрозил Visa и Mastercard крупными штрафами, если они продолжат проводить денежные операции через мессенджер WhatsApp.

Функционал денежных переводов через WhatsApp запустился в Бразилии 15 июня. Мессенджер является особо популярным в Бразилии, где количество пользователей превышает около 120 млн человек.