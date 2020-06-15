WhatsApp запустил денежные переводы в чатах

WhatsApp запустил денежные переводы внутри чатов мессенджера. Воспользоваться новой функцией могут рядовые пользователи и предприниматели.

Для осуществления перевода достаточного нажать на иконку скрепки и выбрать банковскую карту. Работают переводы на базе Facebook Pay и пока доступны только для жителей Бразилии.

Примечательно, что для обычных пользователей переводы полностью бесплатные, а вот бизнес-аккаунтам придётся заплатить символическую комиссию. Разработчики обещают, что новая функция появится и в других странах.