WhatsApp запустил денежные переводы в чатах
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Новости

WhatsApp запустил денежные переводы в чатах

WhatsApp запустил денежные переводы внутри чатов мессенджера. Воспользоваться новой функцией могут рядовые пользователи и предприниматели.

Для осуществления перевода достаточного нажать на иконку скрепки и выбрать банковскую карту. Работают переводы на базе Facebook Pay и пока доступны только для жителей Бразилии.

Whatsapp Pay

Примечательно, что для обычных пользователей переводы полностью бесплатные, а вот бизнес-аккаунтам придётся заплатить символическую комиссию. Разработчики обещают, что новая функция появится и в других странах.

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