В Австралии начались продажи обновлённой PlayStation 5

Sony начала поставки обновлённой PlayStation 5 с серийным номером CFI-1102A. По предварительным данным, она на 300 грамм легче прошлой модели.

Первыми поставки обнаружил австралийский сайт Press-Start, который узнал некоторые подробности у покупателей.

PS5 получила новый винт для подставки. Его можно открутить без использования специальных инструментов и поставить консоль в вертикальное положение.

Австралия стала первой страной, где начались продажи обновлённой PS5. Выход в другие регионы пока неизвестен.