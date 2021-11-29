В Apple Music появился новогодний плейлист впервые с артистом из России

В Apple Music вновь появилась коллекция классических рождественских хитов в исполнении современных артистов «Новогодние песни 2021». В прошлом году среди них были Джеймс Блейк, Ozuna и Fivio Foreign, а на этот в него попали Jay Wheeler, Ari Lennox, Тэйт Макрэй, Джой Оладокун и многие другие.

В этом году к списку популярных музыкантов, участвующих в глобальной кампании Apple Music, впервые присоединилась исполнительница из России — Юлия Зиверт. Специально для плейлиста «Новогодние песни 2021» Zivert записала кавер на композицию «Кабы не было зимы», который стал доступен пользователям Apple Music.

Песня «Кабы не было зимы» будет доступна эксклюзивно в Apple Music в формате Spatial Audio — технология пространственного аудио, которая позволяет музыкантам записывать иммерсивный аудиоконтент и обеспечивает неподражаемую чёткость объёмного звука.

Прослушать и добавить плейлист «Новогодние песни 2021» можно ниже: