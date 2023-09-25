В Android 14 могут вернуть виджеты на экране блокировки

На фоне внедрения виджетов на экран блокировки устройств Apple, Google, вероятно, рассматривает возможность их возвращения в Android 14.

Журналист Мишаал Рахман рассказал, что обнаружил упоминание «widget_on_keyguard» в последней бета-сборке Android 14 для Pixel. Стоит учитывать, что функция может остаться эксклюзивной для смартфонов Google.

Кроме того, последняя бета-версия предоставляет возможность настройки ярлыков на экране блокировки, которые находятся в левом и правом углах. Стандартные ярлыки можно заменить на приложение «Камера», переключатель режима «Не беспокоить» или отключения звука, фонарик, Google Home, сканер QR-кодов, кошелек или мгновенную запись видео. Этот функционал также был обнаружен на смартфонах Pixel, так что пока неясно, будет ли он доступен на других устройствах с Android 14.