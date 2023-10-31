Обновление до Android 14 «убивает» некоторые смартфоны

Недавно представленная Android 14 столкнулась с серьезной проблемой, которая вызывает сбои в работе некоторых смартфонов. Одно из главных нововведений ОС, функция Multiple Profiles, позволяющая создавать различные профили (например, рабочий, игровой или личный), стала причиной ошибок.

Пользователи, активировавшие эту функцию, столкнулись с бесконечными уведомлениями о нехватке памяти и ошибкой «Failed to open directory /data/media/0: Structure needs cleaning». В результате этого, смартфон может неожиданно перезагрузиться, а затем зависнуть на начальном экране или начать вовсе бесконечно перезагружаться.

Даже если устройство после этого включится, проблемы продолжатся. В частности, будет невозможно сохранять фотографии, загружать приложения или переносить данные на внешний накопитель, так как у смартфона просто нет доступа к собственному хранилищу.

Сотни пользователей уже выразили свое недовольство в социальных сетях и на форумах. По предварительным данным, проблема коснулась владельцев Pixel, которые уже могут обновиться до Android 14. В Google завили, что уже работают над исправлением. Однако, эксперты рекомендуют не спешить с обновлением и избегать активации функции Multiple Profiles в новой ОС.