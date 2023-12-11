Samsung в прошивке One UI 6.1 предоставит контроль над зарядом аккумулятора

Недавно Samsung опубликовала дорожную карту обновлений прошивки One UI 6.0 на базе Android 14, и, уже работает над следующем апдейтом, в котором появится контроль над зарядом аккумулятора.

По словам информатора tarunvats33, южнокорейский гигант в обновлении One UI 6.1 реализует полезное нововведение, которое расширит функцию «Защиты батареи» предоставив пользователю три режима заряда аккумулятора — базовый, адаптивный и максимальный.

В базовом режиме можно будет заряжать АКБ по классической схеме до 100%. Адаптивный предназначен для тех, кто оставляет смартфон подключённым к зарядному устройству на всю ночь, в этом режиме заряд будет достигать до 80% и приостанавливаться, а оставшиеся 20% будут набираться под утро. В максимальном режиме алгоритмы останавливают процесс зарядки по достижению 80% ёмкости аккумулятора, что позволит продлить срок службы литиевой батареи, которая из-за своих особенностей наиболее подвержена деградации при превышении порога заряда более 80% и разряда менее 20%.

Релиз прошивки One UI 6.1 может состояться в январе вместе с дебютом флагманской линейкой смартфонов Galaxy S24, которые будут представлены 17 января.

Напомни, недавно у нас был опубликован предварительный список смартфонов и планшетов Samsung, которые получат One UI 6.1 на базе Android 14.