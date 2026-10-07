Опубликованы характеристики фитнес-браслета Google Fitbit Edge до презентации

Два дня назад в Сеть «утекли» рендеры и описание фитнес-браслета Fitbit Edge от Google, а сегодня стали известны дополнительные подробности грядущей новинки, включая вероятные цены, технические характеристики и наличии ещё одной расцветке.

По словам источника, Fitbit Edge получит 1,34-дюймовый AMOLED-дисплей с поддержкой Always-On Display, алюминиевый корпус с защитой от воды и пыли по стандартам 5 ATM и IP68, а масса устройства составит всего 17,7 грамма.

Также заявлено о поддержке GPS и Bluetooth версии 5.4, а автономность обещают до семи дней. Фитнес-браслет сможет отслеживать пульс, уровень кислорода в крови, количество шагов и другие показатели здоровья. Грядущая новинка будет работать под управлением операционной системы Fitbit OS и совместима как с Android, так и с iOS-устройствами. Кроме этого, стало известно о четвёртом варианте расцветки — «Fog» (Туман) в серо-голубом исполнении. Помимо него, будут чёрный, зелёный и оранжевый варианты.

Ожидается, что фитнес-браслет Google Fitbit Edge поступит в продажу до конца октября по цене 179 евро (17 133 ₽) в Европе и 159 фунтов стерлингов (17 962 ₽) в Великобритании.