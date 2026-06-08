Представлен гибридный кроссовер Umo 8 с системами от «Яндекса»

Бренд Umo пополнил линейку новой моделью — гибридным кроссовером Umo 8. Автомобиль создавали при участии «Яндекса», а в его основе, как отмечают СМИ, лежит китайский GAC S7.

Под капотом у новинки гибридная установка, объединяющая бензиновый двигатель на 156 л.с. и два электромотора. Суммарная отдача системы достигает 340 л.с., разгон до 100 км/ч занимает 6,7 секунды, а максимальный запас хода заявлен на уровне 867 км.

Производством занимается компания EVM, а сборку наладят на заводе «Москвича». Технологическим партнёром выступает «Яндекс»: от него в автомобиле мультимедийная и навигационная системы.

От китайского оригинала российская версия отличается адаптацией под местный климат. Umo 8 получил зимний пакет с подогревом лобового стекла, форсунок стеклоомывателя и руля, а также антикоррозийную защиту кузова.

Комплектации и цены пока не раскрываются. Umo 8 стал второй моделью марки. Первой была Umo 5 на базе GAC Aion Y Plus, сборку которой запустили на заводе «Москвича» в феврале 2026 года.

Ранее электромобили UMO 5 стали доступны для аренды в каршеринге Яндекса.