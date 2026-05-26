Ferrari впервые выпустила полностью электрический автомобиль

Ferrari представила Luce — первый полностью электрический автомобиль в истории компании. Премьера прошла в Риме и стала одним из крупнейших поворотов для бренда из Маранелло с момента основания Ferrari в 1939 году.

Компания долго избегала полноценного перехода на электромобили, утверждая, что эмоции, звук и ощущение от управления невозможно передать без двигателя внутреннего сгорания. Но ужесточение экологических требований и развитие EV-технологий всё же подтолкнули Ferrari к запуску полностью электрической модели.

Ferrari Luce построен на новой электрической платформе с четырьмя независимыми электромоторами — по одному на каждое колесо. Суммарная мощность достигает 1050 л.с.

По заявлению Ferrari, разгон до 100 км/ч занимает 2,5 секунды, до 200 км/ч — 6,8 секунды, а максимальная скорость превышает 310 км/ч.

За питание отвечает батарея ёмкостью 122 кВт·ч с 800-вольтовой архитектурой. Поддерживается зарядка мощностью до 350 кВт: за 20 минут автомобиль способен восполнить около 70 кВт·ч энергии. Запас хода заявлен на уровне более 530 км.

Luce стал и одним из самых необычных Ferrari с точки зрения дизайна. Автомобиль получил плавные формы, огромную стеклянную зону и «парящие» аэродинамические элементы. В сети новинку уже сравнивают скорее с футуристичным кроссовером, чем с классическим Ferrari.

Модель также оказалась заметно практичнее большинства Ferrari. Luce стал вторым четырёхдверным автомобилем компании и первым с пятью полноценными местами.

Внутри установлен минималистичный салон с OLED-дисплеями Samsung Display, вращающейся центральной панелью управления и аудиосистемой мощностью 3000 Вт с 21 динамиком.

Ferrari отдельно попыталась сохранить эмоциональность вождения. Вместо искусственного «рычания» двигателя компания использует систему, которая усиливает реальные вибрации и звуки электромоторов через специальные сенсоры и динамики.

В Ferrari подчёркивают, что Luce — не просто «электрический Ferrari», а новая глава для бренда. Однако реакция поклонников уже разделилась: одни называют модель технологическим прорывом, другие — самым спорным Ferrari последних лет.