Утечка раскрыла характеристики Samsung Galaxy Watch 9 и Watch Ultra 2
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Утечка раскрыла характеристики Samsung Galaxy Watch 9 и Watch Ultra 2

В сеть утекли дизайн, цвета и ключевые характеристики.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 09:59
Утечка раскрыла характеристики Samsung Galaxy Watch 9 и Watch Ultra 2

Инсайдер Эван Бласс опубликовал маркетинговые материалы Samsung, посвящённые Galaxy Watch 9 и Galaxy Watch Ultra 2. Утечка подтвердила дизайн устройств, их расцветки и большинство ключевых характеристик.

Согласно опубликованным изображениям, Galaxy Watch 9 получат процессор Snapdragon Wear Elite, о котором ранее уже сообщали другие источники. Часы выйдут в трёх цветах:

  • Cream;
  • Silver;
  • Graphite.

Также маркетинговые материалы демонстрируют новые функции для здоровья и спорта. Среди них — обнаружение признаков апноэ сна, показатели Energy Score и Sleep Score, раздел Vitals для отслеживания состояния организма и виртуальный тренер по бегу Running Coach.

Главной новинкой линейки станут Galaxy Watch Ultra 2. По данным утечки, корпус часов выполнен из титана, а сама модель окажется на 12% тоньше предшественника.

Кроме того, Galaxy Watch Ultra 2 получат:

  • аккумулятор ёмкостью 800 мА·ч;
  • защиту IP69K;
  • дисплей с пиковой яркостью до 5000 нит.

Для сравнения, первое поколение Galaxy Watch Ultra оснащалось батареей на 590 мА·ч и экраном с максимальной яркостью 3000 нит.

Официальная презентация Galaxy Watch 9 и Galaxy Watch Ultra 2 состоится 22 июля на мероприятии Galaxy Unpacked.

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