Премиальный GAC S9 в России получит встроенную платформу Яндекс Авто
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Премиальный GAC S9 в России получит встроенную платформу Яндекс Авто

Продажи модели откроются 19 июня.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 18:21
Премиальный GAC S9 в России получит встроенную платформу Яндекс Авто

Яндекс и GAC расширяют сотрудничество: новый гибридный кроссовер GAC S9 будет продаваться в России с предустановленной платформой Яндекс Авто. Она объединяет сервисы, полезные в дороге, — Карты, Музыку и Книги.

Сам GAC S9 — это премиальный полноразмерный кроссовер с последовательным гибридом (REEV). У него два независимых электромотора на передней и задней осях, а также адаптивная подвеска SDC с регулировкой жёсткости амортизаторов.

Разгон до 100 км/ч занимает 7,2 секунды, комбинированный расход при разряженной батарее заявлен на уровне 7,4 л на 100 км. В отделке салона используются кожа Nappa и вставки из натурального дерева, а колёса получили 21-дюймовые диски.

Главное дополнение для владельцев — сервисы Яндекса. Карты строят маршруты с учётом пробок, показывают сигналы ближайших светофоров и таймеры до их смены, а также предупреждают звуком, если автомобиль слишком быстро приближается к красному. Прямо из машины можно выбрать АЗС, тип и объём топлива и оплатить заправку, не выходя из салона.

После авторизации через Яндекс ID подтягиваются личные настройки, сохранённые маршруты, любимые треки и прогресс прослушивания, синхронизированные между устройствами.

Интеграция в GAC S9 продолжает партнёрство Яндекса и GAC. По данным компании, в России уже продано почти 6 тысяч автомобилей марки со встроенной платформой, включая модели S8, S7 и GS8.

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