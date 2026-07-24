Nothing сократит штат на 40% и закроет подразделения в Европе и Японии

Nothing может прекратить работу как минимум на 12 рынках. Об этом сообщает Digit со ссылкой на собственные источники. В список якобы входят страны Ближнего Востока, Япония и отдельные государства Европы.

Одновременно компания планирует сократить глобальный штат на 30–40%. Сильнее всего изменения могут затронуть подразделения исследований и разработки: в Китае под сокращение якобы попадёт около половины сотрудников, а в Лондоне — от 30 до 40%.

Причиной возможной реструктуризации называют слабые продажи последних смартфонов. Представленный в начале июля Nothing Phone (4b) разошёлся тиражом около 20 тысяч устройств. Совокупные поставки Phone (4a) и Phone (4a) Pro, вышедших в марте, оцениваются примерно в 150 тысяч экземпляров.

Для сравнения, за весь 2025 год Nothing продала около 2 млн устройств по всему миру. Сохранить такие объёмы в 2026 году компании будет сложнее из-за роста стоимости компонентов и снижения спроса. По оценке Counterpoint Research, цены на память с сентября 2025 года выросли примерно в четыре раза.

Основатель Nothing Карл Пей ранее называл память самым дорогим компонентом современного смартфона. Рост её стоимости вынуждает производителей повышать цены либо сокращать характеристики устройств.

Nothing официально не подтвердила информацию о закрытии представительств и массовых сокращениях. На запрос журналистов компания не ответила.