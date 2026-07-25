Не спешите менять смартфон: в сентябре технологические гиганты покажут ключевые новинки
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Не спешите менять смартфон: в сентябре технологические гиганты покажут ключевые новинки

Сразу несколько крупных производителей готовят новые флагманы и складные устройства.
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Редакция The GEEK сегодня в 17:29
Не спешите менять смартфон: в сентябре технологические гиганты покажут ключевые новинки

По данным GizmoChina, в сентябре сразу несколько ведущих производителей смартфонов могут представить свои новые устройства. В один период могут столкнуться премьеры Apple, HUAWEI, Xiaomi, vivo и OPPO.

Главным событием месяца станет запуск линейки iPhone 18, которую Apple традиционно представляет осенью. Компания готовит новые флагманские модели с обновлениями камер, производительности и функций искусственного интеллекта.

iPhone 18 Pro может выйти с разной ёмкостью батареи

Китайские производители также готовят крупные анонсы. HUAWEI может представить новые смартфоны серии Mate, включая складные устройства, Xiaomi ожидает запуск линейки Xiaomi 18, а vivo и OPPO готовят обновления своих флагманских серий.

Особое внимание будет приковано к складным смартфонам. Китайские бренды продолжают активно развивать этот сегмент, предлагая более тонкие корпуса, улучшенные камеры и большие аккумуляторы, пока Apple только готовится выйти на рынок складных устройств.

Обзор HUAWEI Mate X6

Конкуренция в сентябре может усилиться из-за того, что производители будут бороться не только за продажи, но и за внимание пользователей перед главным сезоном покупок. При этом часть информации пока остаётся на уровне слухов, а официальные даты презентаций компании ещё не объявили.

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