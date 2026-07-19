Камера iPhone 18 Pro Max впервые может получить переменную диафрагму

В сеть попали предполагаемые характеристики камеры iPhone 18 Pro Max. Информация содержалась в диагностическом журнале, который оказался среди внутренних файлов Tata Electronics, похищенных группировкой World Leaks.

Согласно документу, Apple может заменить основной сенсор смартфона на Sony IMX905. Размер пикселя при этом останется прежним — 1,22 мкм. Главным изменением станет поддержка переменной диафрагмы.

На это указывает отдельный калибровочный блок, связанный с приводом механизма диафрагмы. Такая конструкция позволяет физически регулировать количество света, попадающего на сенсор, а также менять глубину резкости.

Для iPhone это будет первая камера с переменной диафрагмой. В смартфонах других производителей подобное решение используется уже несколько лет.

Остальные камеры, судя по утечке, почти не изменятся:

телефотомодуль Sony IMX973;

сверхширокоугольная камера Sony IMX972;

фронтальная камера Sony IMX914;

приёмник LiDAR Sony IMX591.

Телефотомодуль также сохранит систему оптической стабилизации с трёхосевым приводом. Таким образом, основное обновление камеры iPhone 18 Pro Max может быть сосредоточено именно на главном сенсоре.

Файлы оказались в сети после атаки на Tata Electronics, одного из производственных партнёров Apple в Индии. Компания утечку не комментировала, поэтому опубликованные характеристики пока нельзя считать официальными.

Презентация линейки iPhone 18 ожидается в сентябре 2026 года. По слухам, iPhone 18 Pro Max также может подорожать примерно на $200 из-за роста стоимости камер, памяти и других компонентов.