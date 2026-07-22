Samsung представила Galaxy Z Fold 8, Fold 8 Ultra, Flip 8 и часы Galaxy Watch 9

Samsung провела презентацию Galaxy Unpacked в Лондоне и представила сразу три складных смартфона: Galaxy Z Fold 8, Galaxy Z Fold 8 Ultra и Galaxy Z Flip 8. Вместе с ними дебютировали смарт-часы Galaxy Watch 9 и Watch Ultra 2.

Фото Mashable

Продажи новинок в России начнутся 24 июля. На время предзаказа заявлены специальные цены, после завершения акции устройства подорожают.

Цены в России

Устройство Память / размер Цена Galaxy Z Fold 8 12/256 ГБ 149 990 рублей Galaxy Z Fold 8 12/512 ГБ 179 990 рублей Galaxy Z Fold 8 16 ГБ/1 ТБ 229 990 рублей Galaxy Z Fold 8 Ultra 12/256 ГБ 169 990 рублей Galaxy Z Fold 8 Ultra 12/512 ГБ 199 990 рублей Galaxy Z Fold 8 Ultra 12 ГБ/1 ТБ 249 990 рублей Galaxy Z Flip 8 12/256 ГБ 104 990 рублей Galaxy Z Flip 8 12/512 ГБ 124 990 рублей Galaxy Watch 9 40 мм 26 990 рублей Galaxy Watch 9 44 мм 28 990 рублей Galaxy Watch Ultra 2 49 мм 49 990 рублей

Galaxy Z Fold 8

Базовый Fold 8 получил непривычный для серии формат: в сложенном состоянии смартфон стал ниже и шире, а по пропорциям напоминает небольшой паспорт. Внутри установлен экран диагональю 7,6 дюйма, снаружи — дисплей на 5,5 дюйма. Обе панели поддерживают частоту 120 Гц, яркость до 3000 нит и антибликовое покрытие.

Основная и сверхширокоугольная камеры получили разрешение 50 Мп. Отдельного телеобъектива у модели нет, а для селфи предусмотрены две камеры по 10 Мп.

Смартфон работает на Snapdragon 8 Elite Gen 5 и оснащён аккумулятором ёмкостью 4800 мА·ч. Поддерживаются проводная зарядка мощностью 45 Вт, беспроводная и обратная беспроводная зарядка.

Толщина корпуса составляет 4,5 мм в раскрытом и 9,7 мм в сложенном виде. Весит устройство 201 грамм. Ради уменьшения толщины Samsung отказалась от поддержки стилуса S Pen.

Galaxy Z Fold 8 Ultra

Fold 8 Ultra сохранил более привычный для серии книжный формат. Внутри находится 8-дюймовый экран, снаружи — панель диагональю 6,5 дюйма. Обе используют Dynamic AMOLED 2X с частотой 120 Гц и яркостью до 3000 нит.

Главная камера получила разрешение 200 Мп и оптическую стабилизацию. Её дополняют 50-мегапиксельный сверхширокоугольный модуль и телеобъектив на 10 Мп с трёхкратным оптическим зумом.

За производительность отвечает Snapdragon 8 Elite Gen 5, аккумулятор имеет ёмкость 5000 мА·ч. Мощность проводной зарядки составляет 45 Вт.

В раскрытом состоянии толщина корпуса равна 4,1 мм, а масса — 215 грамм. Fold 8 Ultra стал тоньше базовой модели, но оказался тяжелее на 14 грамм.

Galaxy Z Flip 8

Galaxy Z Flip 8 получил 6,9-дюймовый внутренний экран и внешний дисплей диагональю 4,1 дюйма. Обе панели поддерживают частоту 120 Гц, а пиковая яркость достигает 2600 нит.

Samsung переработала шарнир и конструкцию гибкой панели, чтобы сделать складку посередине экрана менее заметной. Толщина смартфона в сложенном состоянии уменьшилась до 13,1 мм, масса — до 180 грамм.

Набор камер почти не изменился: основной модуль на 50 Мп, сверхширокоугольный на 12 Мп и фронтальная камера на 10 Мп. Смартфон получил аккумулятор ёмкостью 4300 мА·ч и зарядку мощностью 25 Вт.

В зависимости от региона будут использоваться разные процессоры. Версии для Европы и Южной Кореи получат Exynos 2600, а для США, Японии и ряда других стран — Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Galaxy Watch 9

Galaxy Watch 9 стали первыми часами основной линейки Samsung, перешедшими с процессоров Exynos на платформу Qualcomm Snapdragon Wear Elite.

Часы получили 2 ГБ оперативной памяти, накопитель объёмом до 64 ГБ, Bluetooth 6.0 и двухдиапазонный Wi-Fi. Яркость экрана достигает 3000 нит.

Модель выпускается в корпусах диаметром 40 и 44 мм. Ёмкость аккумуляторов составляет 390 и 445 мА·ч соответственно. Устройства работают под управлением Wear OS 7 с оболочкой One UI 9 Watch.

Galaxy Watch Ultra 2

Galaxy Watch Ultra 2 получили титановый корпус, процессор Snapdragon Wear Elite, 2 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти.

Главным обновлением стал аккумулятор ёмкостью 800 мА·ч вместо 590 мА·ч у предыдущей модели. За 30 минут часы заряжаются примерно до 40%.

Корпус стал на 12% тоньше, а яркость экрана выросла до 5000 нит. Часы также получили обновлённые функции Galaxy AI для тренировок, анализа сна, оценки физической формы и контроля показателей сердца.

Все новые складные смартфоны используют функции Gemini и Galaxy AI. На глобальном рынке Fold 8 стоит от 1899 долларов, Fold 8 Ultra — от 2099 долларов, а Flip 8 — от 1199 долларов. По сравнению с предыдущим поколением смартфоны подорожали примерно на 100 долларов, что Samsung связывает в том числе с ростом стоимости компонентов и памяти.