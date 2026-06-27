Гибридный кроссовер UMO 8 оказался дешевле GAC S7, на базе которого он создан
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Гибридный кроссовер UMO 8 оказался дешевле GAC S7, на базе которого он создан

На сайте UMO появилась стартовая цена гибридного кроссовера UMO 8.
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Редакция The GEEK сегодня в 12:00
Гибридный кроссовер UMO 8 оказался дешевле GAC S7, на базе которого он создан

На официальном сайте UMO появилась стартовая цена кроссовера UMO 8. Полноприводный гибрид класса D-SUV будет стоить от 5 млн рублей.

UMO 8 оказался дешевле GAC S7, на базе которого создан автомобиль. Стоимость GAC S7 в России начинается от 5,399 млн рублей, то есть разница составляет около 400 тысяч рублей.

Полноразмерный кроссовер UMO 8 представили в июне 2026 года. Автомобиль получил гибридную силовую установку общей мощностью 340 л.с. В неё входят бензиновый двигатель и два электромотора.

Такая схема позволяет использовать машину без постоянной привязки к зарядной инфраструктуре: электромоторы отвечают за движение, а ДВС работает как часть гибридной системы.

Отдельная особенность UMO 8 — расчёт транспортного налога. По данным производителя, налог будет начисляться исходя из мощности двух электромоторов — 122 л.с., а не полной мощности силовой установки.

Производство UMO 8 организовано компанией EVM при технологическом содействии Яндекса. Сборка модели налажена на автозаводе «Москвич».

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