За неправильную парковку электромобиля и гибрида грозят штрафы до 2 млн рублей

С 1 июня 2026 года в России начинает действовать обновлённый свод правил МЧС по пожарной безопасности для подземных парковок. Об этом пишут «Известия».

Главное изменение касается электромобилей и подключаемых гибридов. Теперь такие машины нельзя оставлять на обычных местах в подземных паркингах, если они не оборудованы специальными системами безопасности.

При этом новые требования касаются не всех стоянок сразу. Правила распространяются только на новые объекты, а также на здания, которые проходят капитальный ремонт, реконструкцию или техническое переоснащение.

В МЧС уточнили, что переделывать уже существующие и введённые в эксплуатацию паркинги, вероятно, не потребуется.

Также в новых подземных парковках появится разделение мест для автомобилей с ДВС и электротранспорта. Электромобили должны размещаться отдельными группами не более чем по 10 машин. Такие зоны обязаны отделяться огнестойкими перегородками.

За нарушение требований предусмотрены штрафы:

• до 50 тысяч рублей для граждан;

• до 100 тысяч рублей для должностных лиц;

• до 2 млн рублей для юридических лиц.

Эксперты отмечают, что на первых этапах возможны предупреждения, однако при систематических нарушениях владельцев электромобилей уже смогут штрафовать.