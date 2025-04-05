15 фильмов и сериалов удалили из российского Apple TV+

Из российского Apple TV+ удалили очередные популярные сериалы и фильмы. В частности, из библиотеки были удалены «Разделение», «Убежище» и «Киностудия».

Теперь россиянам недоступны 15 фильмов и сериалов:

«Разделение»

«Убежище»

«Ради всего человечества»

«Вторжение»

«Киностудия»

«Монарх: Наследие монстров»

Третий сезон «Теда Лассо»

Второй сезон «Основания»

Второй сезон «Утреннего шоу»

«Палмер»

«Покажи мне Луну»

«Мост через озеро»

«Терапия»

«Мистический квест»

«Опасные числа»

Причины удаления контента из российского Apple TV+ не называются. Однако еще в декабре 2024 года в медиа появилась информация о планах Apple постепенно сворачивать активность своих цифровых сервисов на российском рынке. Судя по всему, изменения в Apple TV+ стали частью этой стратегии.