15 фильмов и сериалов удалили из российского Apple TV+

Из российского Apple TV+ удалили очередные популярные сериалы и фильмы. В частности, из библиотеки были удалены «Разделение», «Убежище» и «Киностудия».
Теперь россиянам недоступны 15 фильмов и сериалов:
- «Разделение»
- «Убежище»
- «Ради всего человечества»
- «Вторжение»
- «Киностудия»
- «Монарх: Наследие монстров»
- Третий сезон «Теда Лассо»
- Второй сезон «Основания»
- Второй сезон «Утреннего шоу»
- «Палмер»
- «Покажи мне Луну»
- «Мост через озеро»
- «Терапия»
- «Мистический квест»
- «Опасные числа»
Причины удаления контента из российского Apple TV+ не называются. Однако еще в декабре 2024 года в медиа появилась информация о планах Apple постепенно сворачивать активность своих цифровых сервисов на российском рынке. Судя по всему, изменения в Apple TV+ стали частью этой стратегии.
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