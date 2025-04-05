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15 фильмов и сериалов удалили из российского Apple TV+

«Разделение», «Убежище» и «Киностудия» больше недоступны в России.

Из российского Apple TV+ удалили очередные популярные сериалы и фильмы. В частности, из библиотеки были удалены «Разделение», «Убежище» и «Киностудия».

Теперь россиянам недоступны 15 фильмов и сериалов:

  • «Разделение»
  • «Убежище»
  • «Ради всего человечества»
  • «Вторжение»
  • «Киностудия»
  • «Монарх: Наследие монстров»
  • Третий сезон «Теда Лассо»
  • Второй сезон «Основания»
  • Второй сезон «Утреннего шоу»
  • «Палмер»
  • «Покажи мне Луну»
  • «Мост через озеро»
  • «Терапия»
  • «Мистический квест»
  • «Опасные числа»

Причины удаления контента из российского Apple TV+ не называются. Однако еще в декабре 2024 года в медиа появилась информация о планах Apple постепенно сворачивать активность своих цифровых сервисов на российском рынке. Судя по всему, изменения в Apple TV+ стали частью этой стратегии.

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Источник:
The GEEK
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
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