Неанонсированный широкий Galaxy Z Fold 8 засветился у Джей-Хоупа из BTS

Официальная презентация новых складных смартфонов Samsung состоится 22 июля, однако Galaxy Z Fold 8 уже появился в руках одного из первых пользователей. Джей-Хоуп из южнокорейской группы BTS засветил неанонсированную модель за несколько дней до мероприятия Galaxy Unpacked.

На опубликованных кадрах можно рассмотреть новый формат корпуса Galaxy Z Fold 8. В сложенном состоянии смартфон стал короче и шире предыдущих моделей серии, из-за чего по пропорциям напоминает почти квадратное устройство. У исполнителя оказалась версия в фиолетовом цвете.

Полностью раскрытым смартфон на фото и видео не показали, поэтому оценить внутренний экран пока нельзя. Согласно предыдущим утечкам, Galaxy Z Fold 8 получит более широкий дисплей, а складка на месте сгиба должна стать менее заметной.

Ожидается, что вместе с базовым Galaxy Z Fold 8 Samsung представит увеличенный Galaxy Z.