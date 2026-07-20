Неанонсированный широкий Galaxy Z Fold 8 засветился у Джей-Хоупа из BTS
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Неанонсированный широкий Galaxy Z Fold 8 засветился у Джей-Хоупа из BTS

Видео позволило впервые рассмотреть новый широкий корпус смартфона в реальных условиях.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 12:28
Неанонсированный широкий Galaxy Z Fold 8 засветился у Джей-Хоупа из BTS

Официальная презентация новых складных смартфонов Samsung состоится 22 июля, однако Galaxy Z Fold 8 уже появился в руках одного из первых пользователей. Джей-Хоуп из южнокорейской группы BTS засветил неанонсированную модель за несколько дней до мероприятия Galaxy Unpacked.

На опубликованных кадрах можно рассмотреть новый формат корпуса Galaxy Z Fold 8. В сложенном состоянии смартфон стал короче и шире предыдущих моделей серии, из-за чего по пропорциям напоминает почти квадратное устройство. У исполнителя оказалась версия в фиолетовом цвете.

Полностью раскрытым смартфон на фото и видео не показали, поэтому оценить внутренний экран пока нельзя. Согласно предыдущим утечкам, Galaxy Z Fold 8 получит более широкий дисплей, а складка на месте сгиба должна стать менее заметной. 

Ожидается, что вместе с базовым Galaxy Z Fold 8 Samsung представит увеличенный Galaxy Z.

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