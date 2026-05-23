Владелец Audi встроил WearOS прямо в коробку передач

Пользователь Reddit под ником Desmontei превратил рычаг коробки передач своего Audi A4 B5 в необычный гаджет со встроенными смарт-часами TicWatch Pro 3.

Для проекта энтузиаст разобрал часы, извлёк OLED-экран и материнскую плату, а затем встроил их в новый корпус рычага КПП, напечатанный на 3D-принтере. Внешне конструкция повторяет штатный селектор коробки передач Audi.

Система работает на WearOS и использует приложение Vibe. Оно анализирует данные акселерометра и гироскопа, чтобы определять положение рычага и отображать текущую передачу — P, R, N или D.

Для защиты от ложных срабатываний на уклонах автор реализовал динамическую калибровку положения рычага.

Кроме отображения передач, устройство умеет управлять Spotify. Свайпы по экрану позволяют переключать треки и ставить музыку на паузу прямо с селектора коробки передач.

Питание подаётся напрямую от 12-вольтовой сети автомобиля. Встроенная батарея TicWatch не используется, поэтому OLED-дисплей работает постоянно.

В будущем Desmontei планирует подключить систему к OBD2-сканеру через Bluetooth и Tasker. Тогда на экран можно будет выводить телеметрию автомобиля в реальном времени: обороты двигателя, температуру охлаждающей жидкости и расход топлива.

Пост быстро стал популярным на Reddit. Пользователи особенно оценили интеграцию мультимедиа-управления и потенциал системы для вывода автомобильной телеметрии.