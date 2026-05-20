Mercedes представила электрический AMG GT мощностью 1169 л.с. | The GEEK
Новости

Mercedes представила электрический AMG GT мощностью 1169 л.с.

Самый мощный серийный автомобиль в истории бренда с отдачей до 1169 л.с. и зарядкой до 80% за 11 минут.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 10:00
Mercedes представила электрический AMG GT мощностью 1169 л.с.

Mercedes представила новый AMG GT 4-Door Coupé, первый серийный электромобиль AMG на платформе AMG.EA. Модель стала самым мощным серийным автомобилем автобренда: топовая версия GT 63 4MATIC+ выдаёт до 860 кВт, или 1169 л.с., в режиме AMG Launch Control.  

Электрический суперседан получил три электромотора: два установлены сзади, ещё один подключается спереди при необходимости. В версии GT 63 разгон до 100 км/ч занимает 2,1 секунды, до 200 км/ч — 6,4 секунды. Максимальная скорость с пакетом Driver’s Package достигает 300 км/ч.  

Автомобиль построен на 800-вольтовой архитектуре и поддерживает зарядку мощностью до 600 кВт. По данным Mercedes, батарея заряжается с 10% до 80% за 11 минут, а за 10 минут можно восполнить более 460 км запаса хода по WLTP.  

За тягу отвечают аксиальные электромоторы YASA. Такая конструкция компактнее обычных радиальных моторов и позволяет получить высокую мощность при меньших размерах. Для батареи используется система охлаждения с технологическими решениями, вдохновлёнными Формулой-1.  

Mercedes также добавила синтетический звук V8. Система AMGForce S+ имитирует работу двигателя, переключения передач и вибрации, чтобы сохранить привычные ощущения для аудитории AMG. Для этого используется более 1600 динамических звуковых файлов.  

Продажи начнутся с версии GT 55 в конце 2026 года. Более мощный GT 63 должен выйти в начале 2027 года. Официальные цены пока не объявлены. 

Обсудить

Главное по теме

Новости В новых Mercedes-Benz будут стоять китайские двигатели

Немецкое качество
Новости BMW и Audi отключили российских дилеров от официального ПО Новости Mercedes-Benz и BMW отключили российских дилеров от ПО

Похожие материалы

Cybertruck Tesla отзовёт все 173 проданных Cybertruck Long Range с задним приводом

По данным NHTSA, трещины в отверстиях для шпилек могут привести к отделению шпильки от ступицы колеса.

 Mercedes-Benz Видео: новый Mercedes-Benz E-класс получит встроенное приложение TikTok и камеру для селфи Apple iPhone и Apple Watch смогут заменить ключ в автомобилях Mercedes-Benz Mercedes-Benz Mercedes по подписке: компания будет продавать быстрый разгон за $1200

Скидки и подборки

Лучшие компактные планшеты 2026: 5 моделей, которые помещаются в руку ИИ переезжает из приложений в карманы: 5 носимых гаджетов 2026, за которыми стоит следить 5 аксессуаров для iPhone, без которых Pro-модель работает на половину мощности 5 отличных смартфонов до 25 000 рублей, которые можно купить прямо сейчас 5 альтернатив WHOOP без подписки в 2026 году: какой безэкранный браслет выбрать Подарки на 8 Марта: лучшие идеи для любого бюджета от 3 000 до 19 000 ₽

Последние новости

Marshall выпустила накладные наушники Milton с автономностью до 80 часов Valve удалила Beyond The Dark из Steam из-за вредоносного ПО Sony выпустила премиальные WH-1000X The ColleXion дороже WH-1000XM6 Google и Samsung готовят умные очки на Android XR с оправами Gentle Monster Google выпустила Gemini Omni — модель для генерации и редактирования видео Все новости
Тренд
iQOO 15 Ultra: первый взгляд на игровой флагман«Айфон снимает лучше всех» — почему это уже не так5 альтернатив WHOOP без подписки5 отличных смартфонов до 25 000 рублейiQOO 15 Ultra: первый взгляд на игровой флагман«Айфон снимает лучше всех» — почему это уже не так5 альтернатив WHOOP без подписки5 отличных смартфонов до 25 000 рублей

Последние обзоры

Смотреть все

  1. Обзор Realme 16 5G: тонкий, живучий, с зеркалом. Баловство или гениальная идея?

    Обзоры

  2. Обзор HUAWEI Mate 80 Pro: настоящий фотофлагман, у которого всего одна проблема

    Обзоры

  3. Обзор HONOR 600 Lite: удачная работа над ошибками с ложкой дёгтя

    Обзоры

  4. iQOO 15 Ultra: первый взгляд на игровой флагман с вентилятором внутри

    Обзоры

  5. Обзор Baseus Inspire XH1: оранжевые наушники с тюнингом от Bose и автономностью на две недели

    Обзоры

  6. Обзор iQOO Z11x: смартфон с батареей на 7200 мА·ч, который реально живёт два дня

    Обзоры
Смотреть все обзоры