Mercedes представила электрический AMG GT мощностью 1169 л.с.

Mercedes представила новый AMG GT 4-Door Coupé, первый серийный электромобиль AMG на платформе AMG.EA. Модель стала самым мощным серийным автомобилем автобренда: топовая версия GT 63 4MATIC+ выдаёт до 860 кВт, или 1169 л.с., в режиме AMG Launch Control.

Электрический суперседан получил три электромотора: два установлены сзади, ещё один подключается спереди при необходимости. В версии GT 63 разгон до 100 км/ч занимает 2,1 секунды, до 200 км/ч — 6,4 секунды. Максимальная скорость с пакетом Driver’s Package достигает 300 км/ч.

Автомобиль построен на 800-вольтовой архитектуре и поддерживает зарядку мощностью до 600 кВт. По данным Mercedes, батарея заряжается с 10% до 80% за 11 минут, а за 10 минут можно восполнить более 460 км запаса хода по WLTP.

За тягу отвечают аксиальные электромоторы YASA. Такая конструкция компактнее обычных радиальных моторов и позволяет получить высокую мощность при меньших размерах. Для батареи используется система охлаждения с технологическими решениями, вдохновлёнными Формулой-1.

Mercedes также добавила синтетический звук V8. Система AMGForce S+ имитирует работу двигателя, переключения передач и вибрации, чтобы сохранить привычные ощущения для аудитории AMG. Для этого используется более 1600 динамических звуковых файлов.

Продажи начнутся с версии GT 55 в конце 2026 года. Более мощный GT 63 должен выйти в начале 2027 года. Официальные цены пока не объявлены.