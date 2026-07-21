Apple выпустила iOS 27 beta 4. Что нового?
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Apple выпустила iOS 27 beta 4. Что нового?

Apple сосредоточилась на исправлении ошибок, но добавила и несколько новых функций.
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Редакция The GEEK сегодня в 10:38
Apple выпустила iOS 27 beta 4. Что нового?

Apple выпустила четвёртые бета-версии iOS 27, iPadOS 27, macOS 27 Golden Gate, watchOS 27, tvOS 27 и visionOS 27 для разработчиков. По сравнению с предыдущими сборками список изменений стал заметно меньше: компания сосредоточилась на повышении стабильности системы и устранении найденных ошибок.

Одним из главных нововведений стало обновление приложения Apple TV. Теперь в настройках можно включить автоматическую загрузку следующих двух эпизодов просматриваемого сериала. После просмотра они будут автоматически удаляться, чтобы не занимать память устройства.

tv-app
Изображение macrumors

В приложении «Фото» появился новый переключатель Zoom Photos to Fill. После его активации снимки будут автоматически немного увеличиваться, чтобы лучше соответствовать соотношению сторон дисплея.

photos
Изображение macrumors

Несколько изменений получила Siri AI. Apple обновила интерфейс выбора голоса, добавила возможность настроить размер окна предварительного просмотра ответа Siri, а также включить отображение текстовой расшифровки голосовых запросов пользователя.

siri
Изображение macrumors

Компания также исправила ошибку, появившуюся в предыдущей бета-версии, из-за которой объекты на обоях некорректно отображались при открытии Центра уведомлений. Теперь анимация снова работает так, как задумано.

Кроме того, в настройках камеры появилась возможность выбрать формат ProRes Log, если включена запись Apple ProRes. Для каждой сети Wi-Fi теперь можно отдельно включать или отключать функцию Connectivity Assist, а настройки AirPods в «Пункте управления» получили дополнительные параметры адаптивного режима шумоподавления.

airpods
Изображение macrumors

Ещё одна интересная находка обнаружилась уже в коде системы. Разработчики нашли упоминание iPhone с двумя аккумуляторами. Предполагается, что речь идёт о будущем складном iPhone Ultra, который, по слухам, Apple готовит к выпуску в следующем году.

Финальная версия iOS 27 ожидается осенью вместе с линейкой iPhone нового поколения.

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