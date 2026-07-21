Apple выпустила iOS 27 beta 4. Что нового?

Apple выпустила четвёртые бета-версии iOS 27, iPadOS 27, macOS 27 Golden Gate, watchOS 27, tvOS 27 и visionOS 27 для разработчиков. По сравнению с предыдущими сборками список изменений стал заметно меньше: компания сосредоточилась на повышении стабильности системы и устранении найденных ошибок.

Одним из главных нововведений стало обновление приложения Apple TV. Теперь в настройках можно включить автоматическую загрузку следующих двух эпизодов просматриваемого сериала. После просмотра они будут автоматически удаляться, чтобы не занимать память устройства.

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В приложении «Фото» появился новый переключатель Zoom Photos to Fill. После его активации снимки будут автоматически немного увеличиваться, чтобы лучше соответствовать соотношению сторон дисплея.

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Несколько изменений получила Siri AI. Apple обновила интерфейс выбора голоса, добавила возможность настроить размер окна предварительного просмотра ответа Siri, а также включить отображение текстовой расшифровки голосовых запросов пользователя.

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Компания также исправила ошибку, появившуюся в предыдущей бета-версии, из-за которой объекты на обоях некорректно отображались при открытии Центра уведомлений. Теперь анимация снова работает так, как задумано.

Кроме того, в настройках камеры появилась возможность выбрать формат ProRes Log, если включена запись Apple ProRes. Для каждой сети Wi-Fi теперь можно отдельно включать или отключать функцию Connectivity Assist, а настройки AirPods в «Пункте управления» получили дополнительные параметры адаптивного режима шумоподавления.

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Ещё одна интересная находка обнаружилась уже в коде системы. Разработчики нашли упоминание iPhone с двумя аккумуляторами. Предполагается, что речь идёт о будущем складном iPhone Ultra, который, по слухам, Apple готовит к выпуску в следующем году.

Финальная версия iOS 27 ожидается осенью вместе с линейкой iPhone нового поколения.