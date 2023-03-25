Умер сооснователь Intel Гордон Мур

Американский инженер и сооснователь Intel Гордон Мур скончался в возрасте 94 лет. Мур также прославился, как автор «закона Мура», который утверждает, что число транзисторов будет удваиваться каждые 12 месяцев, позднее — каждые 24 месяца.

В 1957 году Мур стал одним из основателей компании Fairchild Semiconductor, которая первой в мире создала интегральную схему, способную к массовому производству. Он также является бывшим CEO Intel и был активным участником научно-технической общественности.

Forbes оценил состояние Гордона Мура в $7,2 млрд. В 2022 году он занимал 214 место в списке самых богатых людей мира со стоимостью $9,5 млрд. Уход Гордона Мура оставит заметный след в индустрии и научном сообществе.