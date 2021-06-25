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Новости

У смартфонов Xiaomi возникли проблемы с экранами. Это связано с MIUI

Сетевые источники сообщили о проблемах с сенсорными экранами на некоторых моделях смартфонов Xiaomi по всему миру. Говорится о странных глюках, из-за которых смартфонами сложнее управлять.

Список пострадавших моделей выглядит так:

  • Xiaomi Mi 11
  • Xiaomi Mi 10 Ultra
  • Xiaomi Mi 11 Lite
  • Xiaomi Mi 10T Pro
  • Redmi Note 10 Pro
  • Redmi Note 9S.

Проблема проявляется в отклике дисплея, причём сброс и перезагрузка не помогают. Она появилась после последнего обновления MIUI. В компании заявили, что знают о ситуации, однако пока неясно, как скоро её решат.

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Источник:
Gizmochina
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