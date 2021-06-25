У смартфонов Xiaomi возникли проблемы с экранами. Это связано с MIUI

Сетевые источники сообщили о проблемах с сенсорными экранами на некоторых моделях смартфонов Xiaomi по всему миру. Говорится о странных глюках, из-за которых смартфонами сложнее управлять.

Список пострадавших моделей выглядит так:

Xiaomi Mi 11

Xiaomi Mi 10 Ultra

Xiaomi Mi 11 Lite

Xiaomi Mi 10T Pro

Redmi Note 10 Pro

Redmi Note 9S.

Проблема проявляется в отклике дисплея, причём сброс и перезагрузка не помогают. Она появилась после последнего обновления MIUI. В компании заявили, что знают о ситуации, однако пока неясно, как скоро её решат.

👉 Получайте самое новое в Вконтакте и Telegram