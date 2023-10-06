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Флагманы Xiaomi получили обновление до Android 14

Спустя сутки после релиза Android 14, Xiaomi выпустила новую версию MIUI на базе обновленной операционной системы для своих флагманских смартфонов.

Речь идет о телефонах Xiaomi 13, Xiaomi 13 Pro и Xiaomi 12T. Ранее новая версия была доступна для тех, кто зарегистрировался в качестве бета-тестеров.

Однако важно помнить, что Android 14 – это новая операционная система, поэтому она может содержать некоторые ошибки. В случае столкновения с серьезной проблемой, рекомендуется сообщить разработчикам и вернуться к стабильной версии Android 13.

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Источник:
Xiaomiui
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
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