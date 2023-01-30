Еще 25 смартфонов Xiaomi обновятся до MIUI 14 во второй волне

Появился список второй волны смартфонов, которые в скором времени обновятся до MIUI 14 на базе Android 13. До них начнется докатываться обновление уже с конца марта этого года.
Речь идет о следующих устройствах:
- Xiaomi MIX 4;
- Xiaomi 12X;
- Xiaomi 11, 11 Pro, 11 Ultra, 11 Lite, 11 Lite Vitality Edition;
- Xiaomi 10S;
- Xiaomi Civi 1S;
- Xiaomi Civi 2;
- Redmi K40, K40 Pro, K40S, K40 Gaming Edition;
- Redmi Note 12 5G, 12 Pro, 12 Pro+, 12 Explorer Edition, 12 Trendy Edition;
- Redmi Note 11T Pro, 11T Pro+, 11E;
- Redmi Note 10 Pro;
- Redmi Note 11 Pro, 11 Pro+.
Также MIUI 14 получат многие планшеты Xiaomi, об этом можно прочитать здесь.
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