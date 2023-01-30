Еще 25 смартфонов Xiaomi обновятся до MIUI 14 во второй волне

Появился список второй волны смартфонов, которые в скором времени обновятся до MIUI 14 на базе Android 13. До них начнется докатываться обновление уже с конца марта этого года.

Речь идет о следующих устройствах:

Xiaomi MIX 4;

Xiaomi 12X;

Xiaomi 11, 11 Pro, 11 Ultra, 11 Lite, 11 Lite Vitality Edition;

Xiaomi 10S;

Xiaomi Civi 1S;

Xiaomi Civi 2;

Redmi K40, K40 Pro, K40S, K40 Gaming Edition;

Redmi Note 12 5G, 12 Pro, 12 Pro+, 12 Explorer Edition, 12 Trendy Edition;

Redmi Note 11T Pro, 11T Pro+, 11E;

Redmi Note 10 Pro;

Redmi Note 11 Pro, 11 Pro+.

Также MIUI 14 получат многие планшеты Xiaomi, об этом можно прочитать здесь.