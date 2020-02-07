Тёмный режим WhatsApp добрался до iOS
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Новости

Тёмный режим WhatsApp добрался до iOS

Мессенджер WhatsApp представил темную тему для Android совсем недавно, а теперь бета-версия с новым режимом добралась до пользователей iOS.

Тёмная тема стала доступна в бета-версии WhatsApp для iOS под версией 2.20.30. Чтобы опробовать её в действии пользователь должен быть участником программы под названием TestFlight.

Dark Mode Whatsppp

Когда состоится выход стабильной версии WhatsApp с новым режимом для всех желающих, знают только в Facebook. Нам остаётся только ждать.

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