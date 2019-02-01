Топ-менеджер Realme рассекретил смартфон с камерой под экраном

Официальные китайские источники в Weibo опубликовали свежие данные о будущем смартфоне компании Realme. Сообщается, что вице-президент компании и президент по глобальному маркетингу Сюй Ци поделился фото в социальной сети. На нём показан смартфон без вырезов и шторок на экране.

По словам вице-президента, он побывал в отделе исследований и разработок компании и увидел там интересную новинку. Неясно, изображён ли на фото именно тот смартфон или нет, но, предположительно, Realme готовит свою версию устройства с фронтальной камерой под экраном.

Спецификации, дата выхода и коммерческое название новинки не уточняются.

При этом Сюй Ци также подтвердил, что компания работает над новым флагманским смартфоном. Он, вероятно, будет оснащён новым чипсетом Qualcomm Snapdragon 875.

На данный момент на рынке есть только две модели с подэкранными камерами: ZTE Axon 20 5G и Vsmart Aris Pro.