Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Новости

Представлен второй смартфон с подэкранной камерой — Vsmart Aris Pro

В начале месяца китайская компания ZTE показала Axon 20 5G — первый в мире смартфон с фронтальной камерой, скрытой под экраном. Теперь же на рынке готовится выйти ещё одна модель.

  • Vsmart Aris Pro 23

Вьетнамская компания VinSmart представила новинку под названием Aris Pro, которая оснащена 20-мегапиксельной подэкранной камерой.

Смартфон укомплектован экраном с диагональю 6,39 дюйма и разрешением FHD+ (2340 × 1080 пикселей). Внутри установлен процессор Snapdragon 730 и 8 ГБ ОЗУ. Есть также 128 ГБ постоянной памяти.

Основная камера включает модули 64 + 8 + 8 + 2 МП с двукратным оптическим увеличением.  

Ёмкость штатного аккумулятора составляет 4000 мА·ч, есть поддержка быстрой подзарядки Quick Charge 3.0. В качестве операционной системы заявлена Android 10.

  • Anons Vsmart Aris Pro Sdelano Vo Vetname S Kameroj V Ekrane Picture2 0 Resize

Новинка выйдет в синем, черном, зелёном и сером вариантах корпуса по цене в 430 долларов.

Источник:
GizmoChina
Подпишитесь на The GEEK в Telegram
Андрей Галадей

Андрей Галадей

Любитель железок, старых игр и Linux.

Комментарии

0 Комментарий
Inline Feedbacks
View all comments

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить