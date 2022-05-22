Опубликованы новые тизеры Redmi Note 11T Pro+

Генеральный директор бренда Redmi Лу Вейбинг опубликовал в китайской соцсети Weibo новые тизеры грядущего Redmi Note 11T Pro+. Руководитель отмечает, что устройство будет прочным и долговечным, а аккумулятор и зарядка значительно оптимизированы.

Также Вейбинг показал два снимка, сделанных на основную камеру и отметил, что ночная съемка тоже будет выдающейся.

Сейчас известно, что камера Redmi Note 11T Pro+ будет тройной, основным датчиком выступит 64 мегапиксельный + датчик оптического формата на 1/1,72 дюймов. Максимальное разрешение полученных кадров будет достигать 9280 x 6944 пикселей.

Помимо этого известно, что новинку наделят новым поколением Bluetooth 5.3, модулем NFC и MIUI 13 из коробки. Оперативная память составит 8 Гб, встроенная от 256 до 512 Гб.

Представят Redmi Note 11T Pro+ 24 мая. В этот же день компания представит наушники с шумоподавлением Redmi Buds 4 Pro и фитнес-браслет Mi Band 7.

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