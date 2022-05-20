Xiaomi показала Mi Band 7 и назвала дату анонса

Буквально несколько часов назад были опубликованы изображения и «живые» фотографии Xiaomi Mi Band 7, так уже сегодня компания показала официальные тизеры браслета.

Главным отличием Xiaomi Mi Band 7 от Mi Band 6 станет увеличенный AMOLED-дисплей с 1,56″ до 1,62″. Экран стал более вытянутым, а значит в нём будет размещаться больше информации. Судя по рендерам, дисплей сохранил небольшой «подбородок».

Новый Xiaomi Mi Band 7 получит датчики для измерения пульса, уровня кислорода в крови и определения множества спортивных занятий. Официальная презентация состоится 24 мая.

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