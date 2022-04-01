«Тинькофф» запустил сервис по продаже ключей для игр в Steam и других магазинах

«Тинькофф» объявил о запуске сервиса по продаже ключей для игр в Steam, Uplay, Microsoft Store, Bethesda, Origin и Epic Games Store.

О запуске нового сервиса под названием «Игры» стало известно из рассылки, которые получили клиенты по электронной почте. Доступ к магазину осуществляется из мобильного приложения «Тинькофф».

На данный момент сервис располагает не всеми играми с площадок и продаются они с высокой наценкой – около 10-12%. Для примера можно взять ключ Elden Ring стоимостью 4478 рублей, а в самом Steam цена игры будет 3999 рублей.

Клиентам банка предоставляется кэшбек в размере 7% от каждой покупки. Партнером банка по продаже ключей выступает GamersBase.

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